中国国台办前副主任王在希 不动用武力两岸恐难实现统一

在中国大陆军机不断抵近台海中线，美国向台湾出售大批尖端武器之际，中国大陆国台办前副主任王在希近日在官媒『人民政协报』发表文章威胁，台海两岸光依靠政治谈判，不动用军事武力手段，可能难以达到统一目的。

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王在希在这里似乎在解读习近平去年初“对台五点主张”里强调的“祖国必须统一，也必然统一”，王在希在官媒发表文章称，“无论如何，不动用军事武力这个手段，光是依靠政治谈判、民间交流、一味让利，可能难以达到实现两岸统一的目的。”

为什么要借助军事手段，这位前高官称：因为台湾情况已经发生根本性变化，和平统一的可能性正在减小。在他看来，“台独”势力已经在台湾坐大，主张“台独”的民进党由台下走到台上，并在台湾全面执政，反对“台独”的国民党失去制衡能力；台湾岛内党派纷争，现在台湾的任何政党都不能代表台湾人民与大陆谈判统一问题；现在台湾执政的民进党蔡英文连“两岸一中”都不承认，不大可能来跟大陆谈统一。

这位前对台办高官还提出“北平模式”，他认为这可能是可供选择的第三条道路，王在希曾经提出的所谓“北平模式”也是一种战争模式，即所谓“以战迫和，以武促统，兵临城下，不战而屈人之兵。这样可以最大限度地减少伤亡，缩小代价。”

中国领导人习近平日前视察海军时称，“要把全部心思和精力放在备战打仗上，保持高度戒备状态”，此言被视为是向民进党人蔡英文政府发出的威胁。王在希宣称，中国大陆今天已经基本具备了解决台湾问题的实力和条件。

王在希去年12月在《环球时报》举行的2020年年会上，在“两岸大势：2020统一关键节点？"专题讨论时称，“什么时候解决台湾问题，用什么方式来统一，关键取决于我们的实力、我们的决心以及各项准备工作是否到位。”王在希称，“从宏观来讲，国民党选胜了，两岸关系会缓和，但是统一的时间更长。民进党继续执政，两岸关系会紧张，但有可能加速统一的进程。”