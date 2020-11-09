光叫口号亦遭警方举旗警告涉违国安法 终拘一人刑毁并票控6人

在反对修订逃犯条例示威活动时从停车场堕下的香港科技大学学生周梓乐离世一年，大批市民昨(8日)晚到涉事停车场外举行悼念，默哀后有人高叫「光复香港 时代革命」，警方随即高举紫旗，警告在场人士有可能触犯《香港国安法》。悼念活动结束后，警方拘捕一名涉破坏停车场墙壁男子，并向6名参与悼念活动市民发出违反限聚令的传票。

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昨日是周梓乐逝世一周年，数处地方有悼念活动，其中，科大学生会在位于新界区的校园内举行悼念会，让已登记的科大人员参与；另有约二十名市民在港岛南区的香港仔广场喷水池献花；而最多人参与的，是傍晚起在周梓乐堕楼现场外的悼念活动。

周堕楼的尚德邨停车场外，下午有人在墙上贴上周梓乐和另一名死因不明的示威者陈彦霖的相片和写着「代你走下去」的标语，逾百市民由下午5时起陆续到该处摆放鲜花和燃点蜡烛，亦有市民唱诗歌，大部分人悼念后离开，并无在场逗留。警方则以集会未经批准为由，要求群众离开。到了8时许，市民默哀，其后有人高叫反修例口号，警方到场驱散，一度举旗警告在场人士可能违反港区国安法，并在多处拉起胶带，实施人流管制，又一度出动警犭。

警方深夜在其脸书上帖文，指傍晚6时拘捕一名男子，涉嫌刑事毁坏尚德邨停车场墙壁，并票控6人违反限聚令。但没有详情。

22岁的周梓乐，去年11月4日于将军澳一次示威活动被警方驱散后，于区内一个停车场堕下，由于伤势与自行堕下不符，警方说法亦与现场闭路电视显示的不同，引起周被人推下楼的传言，周其后于8日重伤不治。死因裁判庭将于下周一(16日)起就其死因展开研讯，为期约五周，将传召逾60名证人，包括当日在场义务急救员、警员和为周梓乐诊治的医生及专家等。