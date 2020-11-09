德媒评论：拜登的演讲具有总统水平

德国多份媒体对拜登当选美国总统表示了极大的希望和肯定，并对美国的力量表示了赞许。

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德国电视一台称赞拜登周六的演讲具有总统水平，有移情能力，充满和解意愿。

《时代》周报在线版对拜登周六的演讲也十分赞许。该报表示：这是美国四年来从未以如此强大的声音发表的讲话。而许多美国人都能够以最快的速度适应这一点。现在，并非字里行间都充斥着对民主和法制、科学和真理以及对那些不轻易跟着走的人的蔑视。拜登一个人是无法治疗美国的灵魂的。但正如拜登所说，如果人们愿意抛弃妖魔化的黑暗时代，那么，所有人都可以为自己感到骄傲。

柏林出版的《日报》表示，特朗普仅在一个任期后就被选下台，这是一件令人轻松的事。但这不足以让拜登成功执政。特朗普让双方象充了电一样。一方是同意的，另一方则充满反感和拒绝。一位总统如果在国会两院没有多数席位，他不可能完成重大改革。

《南德意志报》表示，美国现在又成了中央人物了。拜登可能希望更明确地战胜了特朗普，这样一来，他可以声称，他获得了美国人民的大授权。但现实的发展不是这样。不过，这无关紧要。拜登完全有望成为美国第46任总统。

《世界报》就拜登对特朗普的支持者发出的呼吁写道：他理解他们的失望，但他请求他们给他一个机会，让大家通过共同努力，使美国变得更美好。他虽然是作为民主党的选手当选总统，但他将是整个国家的总统，他也将为那些没有为他投票的人努力工作。这与特朗普对政治的理解恰恰相反。特朗普只把自己看成是他的支持者的总统，因此，他从未真正抵达国家元首的席位。但拜登不仅带来了豪言壮语，也谈到了他的重要课题。抵抗新冠病毒的战斗，经济，医疗保健，种族之间的公平，气候政策都是他的重要课题。