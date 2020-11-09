拜登胜选 习近平还在观望

与俄罗斯一样，截至目前，中国是极少数未就拜登胜选发出信号的国家之一，中国领导人习近平或许正在等着“适当的时机”向拜登发电祝贺？但一些中国专家似乎也从拜登的当选中感觉有点“如释重负”。

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与中国官方的沉默相反，美国媒体宣布拜登胜选后，拜登就成为微博上最热门的话题。一向被视为“带节奏”的胡锡进主持的环球时报也发推称：“拜登的当选可能为中美关系提供一些‘喘息空间’”。胡锡进还称，“北京应当与拜登团队开展尽可能充分的沟通，为紧张的中美关系恢复到一个有较强可预测性的状态做出努力。”

一些中国学者也有类似的看法， 复旦大学美国研究中心副主任信强认为，中美的摩擦和对立已遍及所有领域，并处在快速恶性循环的轨道上，当前中美战略互信摧毁，高层政治互动几乎停摆，没有任何实质合作，拜登上台，至少中美可在后两方面有所突破。

后两方面其中包括高层政治互动，这是否意味着中方对习近平与拜登曾有过的“私人关系”抱有期待。众所周知，奥巴马担任总统时期，曾委托副总统拜登与当时的国家副主席、储君习近平建立“私人关系”，但拜登后来表明，他不会对专制的中共政权宽容。

中国国际关系学院国际政治系主任达巍则指，拜登上台后，美国在关键核心科技领域对中国的打压不会放松，但脱钩的范围有望缩小。

中国人民大学教授时殷红对中央社表示，拜登与特朗普相比，“远不那么狂野、粗俗和善变”，他的中国政策将有较多的可预料性及稳定性。而且拜登不会像特朗普那样意图“颠覆和取消”中共的执政地位，而只是想要中国“退回到较宽松的中央集权体制”。

这一分析似有美国副总统彭斯在哈德逊那场著名对华演讲中提到的美国曾期待中共回到邓小平路线上来，一步步与世界融合。但是彭斯那篇讲话的核心是美国苏醒了，知道美国传统的与中国接触政策失败了。美国国务卿蓬佩奥更是明确把中共和中国人民区分开来，其实，美国两党近两年对中共愈加专制，美国接触政策失败是有普遍共识的，中国学者对拜登的分析，似乎正是西方一些学者分析的拜登有可能有退回自己参与核心权力时看世界的那种眼光的风险，但是在反制中共的问题上，拜登的立场已经变得愈来愈严厉。这与美国两党的共识分不开，拜登也难有后退的余地。

时殷红也认为，在台湾、香港、南海、新疆、西藏及人权等重大问题上，拜登与特朗普不会有重大区别，而且，拜登可能将在相当大的程度上修补美国与欧洲及亚太国家的同盟关系，主导或促成一个“反华统一战线”。

的确，3月份，新冠疫情开始全球大流行，拜登发表文章表示，“美国有必要对中国强硬”，他认为，“要做到这点，最有效的方法是与美国盟邦和伙伴建立统一阵线，来对抗中国的暴虐行为和侵害人权。”