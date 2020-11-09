日本首相和官房长官谈拜登当选总统

日本首相菅义伟在9日午前，向在美国总统大选中确实取得胜利的民主党前副总统拜登表示祝贺的同时指出：“日美两国是共有自由、民主主义和普遍的价值观的同盟国，希望进一步加强日美同盟，为确保印度太平洋地区的和平与繁荣和美国一起努力。”

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关于与拜登的电话会谈和自己的访美，他说：在现在这个时候什么都还没有决定，今后要看时机进行调整。

而加藤胜信官房长官在9日午前的记者会上，就拜登取得美国大选的确实性胜利指出：日本将继续与拜登新政权紧密合作，努力强化日美合作，在为印度太平洋地区的和平与繁荣做出贡献的同时，也将以实现自由开放的印度太平洋地区为自己的目标。

在谈到拜登是前奥巴马政权的副总统时加藤指出：“作为副总统，他曾发挥过强大的指导力量，为日美同盟做出了很大的贡献。”

加藤还指出：希望在朝鲜绑架日本人问题上与美国紧密合作。

虽然现在美国已退出有关地球温暖化的《巴黎协定》，而拜登在竞选过程中提出了一系列有关在国际和国内改善气候和环境问题、并希望推动能源革命的措施。在国际层面，拜登提出将在就职第一天就重新加入《巴黎协定》，为此加藤指出:气候变化问题，是整个国际社会全体应该一起努力的全球问题，我国将为实现巴黎协定的目标--脱碳素化社会和美国合作，积极努力。