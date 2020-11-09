李柱铭：美对香港立场从无政党分歧

美国大选变天，未来对被特朗普总统视为已经无异于一般大陆城市的香港，政策会否出现转变，各说纷纭。2014年与同前政务司司长陈方安生访美时，获得拜登“顺路会晤”的香港民主党创党人之一李柱铭说，纵在对中国立场有所意义，但美国两党对香港政策分歧不大，“双方都很帮香港”。

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李柱铭告诉明报，2014年他与陈方安生会晤拜登后，他对拜登的印象是“so presidential（活像一个总统）”，形容拜登斯文、富幽默感。李柱铭拒评拜登上场对美港关系影响，但表示美国议会多年对港政策均无党派之分，举例他过往两年访美，纵在现任总统特朗普治下两党分歧甚大，“但在香港问题上，双方都很帮香港”。

报导又引述面前身在英国、专注国际连结的立法会前议员罗冠聪表示，对华强硬是两党共识，但拜登政府除在气候变化议题或要与中国商讨外，民主党亦倾向以多边主义处理中国问题，可预期会与各国盟友商量、借国际组织施压。他分析，在联合国等国际组织中，中国笼络收买小国，料较难推出强硬对付中国的措施；但若美国获更多欧洲国家合作，或可更有效围堵中国。他称虽然共和党对华态度定较强硬，但拜登政府上场亦未必倒退，可能有一定程度微调。

商界方面，自由党党魁钟国斌表示，拜登明年1月20日才正式上任，短期内主要筹组内阁，不似特朗普可马上延续现行政策。他料拜登上任初期会主力处理国内疫情、经济等议题，国际层面则要重新加入《巴黎协定》、世卫等，相信香港问题排序较后，但对中、港态度亦要视乎内阁组成，包括国务卿由谁出任。

钟国斌相信，拜登始终从政数十年，不像特朗普“五时花六时变”，不按规矩出牌，相信拜登“可预测性”较高，“即使针对你，也估计到大概出什么招，不似特朗普乱来”。他又称，取消香港特殊地位、通过《香港人权民主法》等都获两党共识，料取消“香港制造”等措施短期内未必逆转。