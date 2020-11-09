港商料拜登上台“少制裁”可松一口气

因中美贸易战而卷入战火的香港商界，在美国出现变天、拜登上台之后，普遍对未来充满审慎的乐观。据苹果日报报导，虽然各方预期美国对港政策不会在短期内大幅改变，但香港商界及建制派同时认为，拜登政府不会在对港的经济及金融制裁上加码，香港商界可暂松口气，更有建制中人乐观地认为，拜登有机会降低关税。

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国际关系学者袁弥昌8日在香港电台城市论坛节目上说，他相信拜登未来对香港是“少制裁，多关切”。拜登料重返多边主义，未来两年尽量恢复与盟友关系应对北京威胁，对中国有很大阻吓力。

特朗普政府今年7月暂停给予香港的特殊经济地位，令香港货进口美国再无税务优惠，进口军民两用器材也多了限制，早前美国海关及边境保衞局又发公告 ，要求以后香港产品日后要标签为“中国制造”。

有商界人士直言，他们一直担心特朗普政府会将制裁升级，甚至扩大至金融范围，现在拜登当选，虽然未必会立即撤回针对香港制裁，即时恢复香港特殊经济地位，但起码不会在对港制裁上加码，可减少心理上压力，相信对中国、对香港都有好处。

自由党纺织及制衣界立法会议员钟国斌直认为，特朗普取消香港特殊地位等措施对商界影响虽然不大，但制裁措施会有心理影响。他认为，拜登入主白宫后，短期内“根本唔得闲理香港”，因为疫情及美国国内经济才是其首要解决问题，“要执好多特朗普嘅烂摊子”，而即使“坐稳”总统位后，亦不见得对港政策会大变。

至于建制派倾向审慎乐观。本身是行会成员的新民党主席叶刘淑仪认为，香港暂时不会是个很大的磨擦点，随着早前美国国务院针对港版国安法制裁中港官员事件料已告一段落，国安法已落实一段时间，香港社会恢复平稳，没有显著侵犯人权、打压新闻自由等情况出现下，如中美及港美关系改善，或会带来转机。

科大经济学系前系主任雷鼎鸣分析，拜登上台后中美贸易战将会缓和，更预计有机会降低关税，美国对港实施的经济限制，由香港生产出口至美国的货值每年仅约五亿美元（约38.8亿港元），现时对个别香港官员作出的制裁也是“姿态大于实际”，相信美国未来会否取消有关制裁，则要视乎中美关系。全国港澳研究会副会长刘兆佳就预计，美国仍会继续对港政治打压，但力度会较特朗普时期轻巧一点。

不过，国际关系学者袁弥昌昨出席港台节目《城市论坛》时指，早前已上榜被制裁的港府官员“已成定局”，相信美方将来对港政策方向是“少制裁，多关注”，“会经常表态，但冇乜实际行动”，但这不代表拜登对华政策会变软，相信美新政府不会轻易对中国让步，“（但）佢唔系要攞你命、要消灭你”，同时改变特朗普做法，重返多边主义，在未来两年尽量恢复与盟友的关系，若美国重组跨太平洋联盟，对中国而言将是极大的阻吓。