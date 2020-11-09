纽时：香港的大学受到政治整肃

纽约时报报导，自从2014年香港发生雨伞革命（占中行动），香港多家大学的校园和学生团体成为运动的主力支柱之后，北京和港府当局已开始加强对一度是亚洲最佳专上院校的监察，有教师被辞退，包括占中发起人之一的港大法律系学者戴耀廷。

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根据纽约时报报导，在今夏实施香港国安法之后，当局更试图动用该法审核教师资格，有些甚至不属敏感学科的教师觉得言行受到特别注视，学生网上听课作业不敢用真名用惯常渠道交功课，恐怕内容泄露，而正当校方与师生互信跌至低点之际，港大有4000个学生签名反对委任两名清华大学学者出任副校长。据了解，其中一人曾是清大学术部门的党委。

报导以港大李嘉诚医学院医学伦理及人文学部总监及助理教授吴易叡为例指出，吴去年秋上了一课有关医生对社会的责任，讨论到义务医务人员在反修例运动中治疗受伤的示威者和警察。今年香港实施国安法之后，吴授课用的冲突场面照片，已经完全删除，他说：“这些都发生在你的眼前，但你不可能在课室上讨论。” 吴易叡已经决定明年到台湾教书。

报导指出，国安法给予北京更大的权力打压异见分子，对大学校园的实际政治氛围亦造成打击。

事实上，在国安法生效之前，当局已对大学采取强硬的措施，包括去年突然抽起对三所大专院校2亿美元的经费（其中一家是理工大学，也是去年反修例运动中警民冲突最厉害的校园之一）。

港府尽管坚称没有打压学术自由，但特首林郑月娥上月已经表明指示教育局局长与 香港各大院校的校长，开会商讨国安法如何在大学校园执行。她说，如果大学方面未能配合，执法单位就可以帮忙。

林郑说，她要将把政治带入课室的“害群之马”赶出校园。