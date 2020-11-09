继天津之后 正在举行进博会的上海也发现本土确诊病例

中国上海周一新增新冠病毒本土确诊病例，目前还查不到感染源头，但当局表示已追踪密切接触者26人。

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根据『中国日报』、『澎湃新闻』等中国媒体报道，上海市疫情防控领导小组周一举行新闻发布会，宣布上海新增一起本土确诊病例，与天津发现的本土病例不同，上海官方称这名患者近期并未接触过冷冻食品。

官方特别强调，患者工作与行动轨迹与正在举行的第三届进博会没有关联。第三届进博会正在上海举行，进博会创建于中美贸易战时期，习近平为首届进博会主持典礼，意在吸引国际投资，但受疫情或其他因素影响，从一些网络流传的照片看，这一指向国际的进博会并无多少外国重要人物参加。

但上海市把进博会防控疫情当作重大任务来抓，对进博会疫情防控采取特别管控措施，当局介绍主要聚焦“人、物、馆”3个重点，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨，实施“全程闭环管理，全链条可追溯、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消”等措施。

刚刚查明的这位患者是一名51岁的男子，9日在转至上海公卫中心隔离治疗后确诊为新冠病毒。

患者自述，4月8日起在浦东机场西区航司货运站从事搬运工作，一直没有离开上海。发病前14天内无高风险地区旅居史，也无病毒感染者接触史，近三个月内无其他医疗机构就诊史。

患者就在浦东机场工作，是否机场防疫已出现破口值得疑问。

周日天津宣布发现一起新冠病毒确诊病例，怀疑传播源头与从德国进口的冷冻猪脚有关，天津当局随即宣布全市进入“战时状态”。