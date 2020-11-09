美国开出惩罚港府高官新名单

香港特首林正月娥早已上了美国制裁名单，现在，她的安全及警务高官以及北京派驻香港高官一个个上了名单。

继早先制裁香港特首林正月娥等高官后，华盛顿星期一开出新名单，其中最知名的是刘赐慧，现任香港警务处副处长，国家安全处主管、维护国家安全委员会成员。

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.刘赐慧是香港警务处负责国家安全的副处长，已遭华盛顿制裁的警务处处长邓炳强的副手，同时被华盛顿制裁的还有李江舟，公安部驻香港中联办警卫联络部长，中央驻香港国安署副署长。如同华盛顿更早些时候制裁的最高级别香港高官以及北京驻香港高官一样，他们被禁止进入美国，若在美国有资产，将全部冻结。

美国国务卿蓬佩奥在文告中指出，上述制裁措施显示美国对那些严重破坏香港人民拥有的自由、破坏香港自治的负责人追究到底的决心。

美国8月7日针对香港《国安法》制裁11名损害香港自治的中港官员名单，其中包括香港特首林正月娥，香港律政司司长郑若骅，香港保安局局长李家超，香港警务处处长邓炳强等人。

被美国制裁的北京派驻香港高官包括港澳办主任夏宝龙，港澳办副主任；前香港中联办主任张晓明，中联办主任駱会宁，中共驻香港国安公署署长郑雁雄。

被制裁官员直接或间接在美国持有的房产和权益都会被封锁，并需要上报至财政部的海外资产控制办公室。除非得到特别批准，这批官员与美国人或在美国境内的交易，都会遭到禁止，即无法买卖任何涉美基金、货品与服务。

香港危机一直置于中美冲突的核心位置，为抗议北京当局镇压港人反送中运动，以及北京不顾香港一国两制地位强行指定港版国安法，美国总统特朗普终结了香港最惠商贸地位。