美国辉瑞公司宣布新冠疫苗有效率超过90% 全球激起巨大希望

新冠疫情还在全球肆虐之际，美国辉瑞制药公司周一宣布，其研制的对抗新冠疫情的疫苗第三期临床试验效果超过90%。消息一出，全球股市暴涨，美国现任总统特朗普，当选总统拜登纷纷祝贺，世界卫生组织也表示消息令人鼓舞。

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根据正在进行的第三期临床试验，美国辉瑞与德国BioNTech联合研制的疫苗对抗新冠病毒效果超过90%。该公司总裁宣布，一个世纪最可怕的新冠疫情全球大流行八个月之后，我们认为这一阶段的实验结果是对抗新冠疫情迈出的重大的一步。这位总裁还表示，今天是科学和人类的一个重大日子。

该制药公司还表示，根据实验，迄今未发现任何严重的安全疑虑，预期本月就会像美国卫生当局申请该疫苗的紧急使用授权。

根据初步结果，接种两剂中第二剂的七天后，以及接种第一剂28天后，就能起到保护患者的效果。

消息宣布后，立即引发全球股市疯涨，美国总统特朗普发推称赞这是一个“大好消息”。当选总统拜登也表示，看到了战胜疫情的希望，同时警告对抗新冠疫情的战斗远远没有结束。

拜登胜选后第一件事就是成了对抗新冠疫情小组，小组由科研人员、专家，制定一个将从他正式成为美国总统之日--1月20日起，应对新冠疫情计划。

美国目前确诊人数逼近一千万，死于病毒人数达到237584人，在全世界，已有五千零三十万人感染病毒。

世界卫生组织谭德塞认为辉瑞宣布的消息令人鼓舞，值得祝贺，但谭德塞同时呼吁国际社会面对新冠疫情“不要闭上眼睛”，“尽管世界已被病毒折腾得很疲倦”。

辉瑞公司公布消息后，华尔街股市开盘大涨。