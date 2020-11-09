 访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
台湾/美国/政治

蔡英文转发拜登一月推特贴文藉以祝贺拜登当选

发表时间：

2020年10月18日，美国民主党总统候选人乔·拜登在美国北卡罗来纳州达勒姆市河滨中学举行的一次选民动员活动上发表讲话。
2020年10月18日，美国民主党总统候选人乔·拜登在美国北卡罗来纳州达勒姆市河滨中学举行的一次选民动员活动上发表讲话。 REUTERS - TOM BRENNER
作者： 台北特约记者 陈民峰
5 分钟

拜登七日确定打败特朗普，当选美国第46任总统，未来美中关系和美台关系会如何发展再度受到瞩目。台湾总统蔡英文和副总统赖清德都在推特贴文，祝贺拜登及贺锦丽；台湾媒体则点出未来台美关系的两个观察重点。

广告

蔡英文昨天转发拜登在今年一月祝贺蔡英文连任的推特贴文，藉此祝贺拜登，她期待台美持续携手合作，促进彼此友谊，贡献国际社会。

台湾副总统赖清德也说，很感动看到贺锦丽成为第一位女性及亚非裔美国副总统。

台湾总统府发言人张惇涵表示，除了透过推特向拜登表达祝贺，总统府将另外再以适当的方式向拜登表达祝贺。

国民党主席江启臣也祝贺拜登及贺锦丽当选美国总统、副总统。并表示，国民党期待美国在拜登领导下，与中华民国持续互惠合作，并强化伙伴关系。

之前台湾蔡英文政府和美国特朗普政府共同采取仇中立场，关系特别融洽，特朗普下台之后，未来台美关系会有什么变化吗？台湾舆论分析，第一个观察重点是，拜登1月20日上任之前，会不会亲自接听蔡英文的恭贺电话？

赞成拜登应该接这通电话的意见是，四年前已经有先例，没有理由特朗普接听了电话，拜登不接。并且可以向台湾方面及美国国会再次显示对台湾安全的保证。

反对者的意见认为，美中关系是拜登外交的重中之重，不能因为接听蔡英文电话这种事，打乱全盘布局。

第二个观察重点则是，过去欧巴马总统和中国的沟通方式是透过一年一度的「战略对话」，在北京和华盛顿轮流举行，另外还有双方领导人的非正式峰会。未来如果继续举行，这将会是台湾最担心的时刻，因为在战略对话与峰会当中，就会进行议题妥协，或交换让步。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917
页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。