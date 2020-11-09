蔡英文转发拜登一月推特贴文藉以祝贺拜登当选

拜登七日确定打败特朗普，当选美国第46任总统，未来美中关系和美台关系会如何发展再度受到瞩目。台湾总统蔡英文和副总统赖清德都在推特贴文，祝贺拜登及贺锦丽；台湾媒体则点出未来台美关系的两个观察重点。

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蔡英文昨天转发拜登在今年一月祝贺蔡英文连任的推特贴文，藉此祝贺拜登，她期待台美持续携手合作，促进彼此友谊，贡献国际社会。

台湾副总统赖清德也说，很感动看到贺锦丽成为第一位女性及亚非裔美国副总统。

台湾总统府发言人张惇涵表示，除了透过推特向拜登表达祝贺，总统府将另外再以适当的方式向拜登表达祝贺。

国民党主席江启臣也祝贺拜登及贺锦丽当选美国总统、副总统。并表示，国民党期待美国在拜登领导下，与中华民国持续互惠合作，并强化伙伴关系。

之前台湾蔡英文政府和美国特朗普政府共同采取仇中立场，关系特别融洽，特朗普下台之后，未来台美关系会有什么变化吗？台湾舆论分析，第一个观察重点是，拜登1月20日上任之前，会不会亲自接听蔡英文的恭贺电话？

赞成拜登应该接这通电话的意见是，四年前已经有先例，没有理由特朗普接听了电话，拜登不接。并且可以向台湾方面及美国国会再次显示对台湾安全的保证。

反对者的意见认为，美中关系是拜登外交的重中之重，不能因为接听蔡英文电话这种事，打乱全盘布局。

第二个观察重点则是，过去欧巴马总统和中国的沟通方式是透过一年一度的「战略对话」，在北京和华盛顿轮流举行，另外还有双方领导人的非正式峰会。未来如果继续举行，这将会是台湾最担心的时刻，因为在战略对话与峰会当中，就会进行议题妥协，或交换让步。