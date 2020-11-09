评论：拜登难改中美竞争关系 喘息空间后会是变革开始

美国民主党参选人拜登声称胜选，香港论者普遍认为，中美关系是两党共识，难以改变两国竞逐格局，但措施日后会变得可预期，而由于拜登初期会着重抗疫和经济复苏，以及在国际上重新加入国际组织和协议，无暇顾及中国，中国将有一定喘息机会；但长远而言，拜登领导的美国亦会在对华方面变得强硬。当中，学者沈旭晖预料，拜登任内后期会形成一个「美国领导盟友、逐步与中国有序脱钩的『多边特朗普路线』」，而变革领导者会在四年后出现。

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原籍香港的台湾学者林泉忠在脸书上撰文，指拜登在竞选期间虽已表明中国是首要竞争对手，但仍脱口而出，称俄罗斯为美国最大威胁，意味拜登新政府不会像特朗普政府般一味抗华，对华政策在外交战略中比重会下降，亦不主张全面开打「中美新冷战」，这将让被特朗普狙击的中国，有一定程度的喘息机会。

但他指出，中国过去的政策和人权纪录已令民主党与共和党对中国的不满、失望以及欲遏制中国的战略方向高度一致，加上曾支持中国加入国际社会、让中国走向自由开放的民主党已生悔意，甚至拜登本人亦已由对华「软鸽派」蜕变为「硬鸽派」乃至「半鹰派」，预料未来四年，新政府会在贸易、科技、台湾、香港、中国人权、南海等议题上，延续特朗普的强硬路线，甚至扩大对香港官员的制裁，并运用该党擅长的国际连手策略，与欧洲盟国连手遏制中国。

另一国际关系学者沈旭晖在网上和报章撰文均指出，即使拜登企图沿用过去的民主党政策，让中国接受国际规范，亦不会成功，他直言，若可以成功，早已成功，现时的实情是中国崛起并在国际组织中迫使各国接受其准则。他续称，中国的经济增长速度虽然放缓，但仍然是美国的三倍，全国GDP超越美国是指日可待，而根据国际组织的规则，美国要从中国手中夺回领导权并不容易，若拜登没有结构性颠覆，只会令中国加深在国际组织的影响力，届时，美国民情还是会要求当局另起炉灶。故此，形势发展下来，不赞同脱钩的拜登，最终可能变成「有序脱钩」。

贸易战方面，沈估计，声言不打贸易战的拜登，客观形势亦令他不得不打，但方法不同，例如针对华为和抖音的战略性脱钩，拜登会较为谨慎是否使用。

沈旭晖预计，要求拜登转变原来立场的理力会在两年后来临，因为特朗普即使下台亦会继续发挥其意见领袖角色，其言论会对美国国内的右派人士和半数选民有影响力，迫使拜登转为走对华强硬路线。他更直言，拜登任内是国际社会的过渡期，四年之后，改变现时全球格局的真命天子才会出现，在此之前，社会会有更激烈辩论。

中国学者亦对拜登新政府抱观望态度，当中，中国人民大学外交学系教授王义桅接受《明报》方问时称，拜登的政策，预测性较高，对中美和世界的冲击会少一些，但中美关系仍有变数，因为美国是最能破坏世界的力量，也是最能影响中国发展的外交变量，中国已为此做好应对准备。

而香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛则指出，若中方对美政策有所调整，减低威胁感，中美关系可望有所改善。