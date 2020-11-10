美国主要媒体宣布拜登胜选，全球多国领袖恭贺，欧洲普遍感到欣慰。然而美国发生的是一场空前激烈的选战，投票率空前，拜登获票75000万，破历史记录，特朗普得票71000万，超过奥巴马，打破共和党人历史记录，双方力量几乎旗鼓相当，加之特朗普不肯承认败选，诉讼还在进行，这样一场激烈大选带来的后果引发法国媒体深思。今天主要概括介绍法国『世界报』的评论和分析。

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法国周一上市的世界报头版通栏大标题『一个总统，两个美国』试图概括上述情状，在这家法国中左的大报看来，投票之后的紧张凸显了拜登将面临十分艰巨的任务，除了应对造成二十多万美国人死亡至今还在肆虐的新冠疫情，拜登最重大的任务是设法让“两个美国”和解，而要实现让分裂的两半和解，挑战巨大。

该报社评则指出，2020年好消息极少，因此怎么能忽略民主党人拜登战胜任期届满总统特朗普这件大事。等到重新点票全部结束，所有的法律手段用尽，这一长期而痛苦的过程过去之后，拜登将于1月20日入主白宫，他的合法性不可轻视，尽管民调预测他将在所有州取胜已沦为空幻，无论选举人票还是普选票，拜登以赢得史上最高的75000万张选票写下历史。

但是世界报转而指出，如果仅仅对此感到欣慰将是一个巨大的错误，民主党总统最终将要在其前任抛弃的废墟中前进，他面临着一个巨大的使命—一个差不多需要重建的美国。要完成这一使命首先要冷静，拜登在激烈的竞选中已表现出并不缺乏这一品质。但是，面对狂热的集团以及打官司的律师兵团需要继续无所畏惧，尤其不要被特朗普煽惑性的推文分心。

该报以为，直到总统任期的最后日子，甚至这以后，特朗普会做什么仍将难以预测。与其承认自己的失败和错误，宁愿以自我中心的黑洞把民主、全美国以及全球吞卷进去。大选后他发表的针对国家机构、针对真相的非常暴力的声明，致使双方阵营的和解变得尴尬。得票超过七千万，特朗普总统超过了奥巴马2008年胜选时得到的票数。由此他成为共和党候选人史上普选得票最多的候选人。选后的现实证明，没有出现民调机构预告的象征民主党大胜的蓝色浪潮，而是出现了两个浪潮，一个蓝色，一个红色。

那么，对于拜登和他的团队，必须清醒地估量这一巨大的现实：前房地产大王不仅懂得吸引选民，而且远远不止如此。例如，特朗普在对抗新冠疫情的失败表现似应得到选民的严厉惩罚，至少这是之前许多观察人士的预言，没有料到的是，一个符合逻辑的潮流流向拜登方向，而另外一个晦暗的潮流却涌向了特朗普。世界报之前对脸书的激进团伙以及阴谋论运动的调查其实已经显示，从夏天以来，新冠疫情引爆了空前的谣言、恐惧、控告，所有这些都毫无依据，来自于各个社会阶层，然而却疯狂地滋养着任期届满的总统，竟至于在大部分受疫情侵害最严重的选区得到了很高的票数。

到底出了什么问题？社交媒体不过是扩大器，要使一个错误的消息产生效应，要使一场操纵有效，必须要有一些让这个人群相信它们的理由。特朗普主义就是众多的不满，忿恨，不公正感，绝望，恐惧以及自我中心主义泛滥的症状，而非原因，它们给轻信的人群提供了滋养的食量。

世界报认为，拜登如果真诚地想要一个严重撕裂的国家、一个遭种族主义腐蚀，教育体制不平等，寿命下降、财富越来越集中在极少数人手中的国家挺立，就必须向所有这些挑战发起进攻。

这绝非是单单侵蚀着美国的疾病，远远不是，其他国家照样可以制造特朗普主义式的独裁。因此，希望拜登能够成功。期待伟大的美利坚合众国第46任总统把胜选带给人们的欣慰转变成希望。