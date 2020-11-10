川藏铁路全线开工 习要巩固边疆 剑指印度

全长1011公里的川藏铁路11月8日开工，中国国务院副总理刘鹤视频主持开工大会，传达习近平指示，点明修建这条快速战略通道意在“巩固边疆”，但分析多指北京更有剑指印度的目的。

广告 继续浏览后续

据报道，川藏铁路(雅安至林芝段)开工动员大会11月8日以视讯连线方式举行，刘鹤传达习近平指示，宣布川藏铁路开工。习近平称建设川藏铁路是落实治藏方略的重大举措。

川藏铁路以被列入刚刚公布的『中共中央关于十四五规划和2035远景计划的建议』。这一铁路由雅安连接林芝，为国家一级双线铁路，全长1011公里，设计时速120公里至200公里，预期2026年完工。此前，成都至雅安段已于2018年12月通行，拉萨至林芝段于2015年2月开工。

习近平称，该铁路“对维护国家统一、促进民族团结、巩固边疆稳定......具有十分重要的意义。”亲北京的香港01报道称，川藏铁路是中共对西藏“怀柔”政策的一环。北京当局1958年9月启动了青藏铁路一期工程--青海至格尔木建设。

“怀柔”一词用在这里似乎颇具讽刺，1958年，中共当局已经开始推行人民公社，搞“大跃进”，还以阶级斗争为名摧毁寺院，强迫僧人还俗。这些做法都增加了当时西藏噶厦政府官员对中国政府的不满，与藏人的关系越来越紧张。在1959年3月10日，拉萨发生大规模武装冲突，解放军镇压了藏人骚乱，导致达赖喇嘛流亡印度。流亡藏人定为“西藏起义日”。

香港01报道说，因为技术、政治问题和宗教问题，直到2001年才开工第二段--格尔木至拉萨。2006年，青藏铁路第一条入藏线路贯通。该网引述分析，川藏铁路不仅能够进一步强化与西藏的联系，还可以将中印边境与拥有众多军工企业的四川盆地连结，大大强化北京在西藏的快速军事部署能力。

中印关系目前十分紧张，今年六月份双方在边境线发生流血冲突，印度方面死亡40人，中方秘而不宣。目前，双方都在集结兵力。不久前，印度打通了一座通过中印边境地区的战略隧道。

该铁路沿线跨“七江八山”，穿越世界上最高的高原冻土地区，对当地奇异的独一无二的高原生态环境产生多大的影响，也引发环保人士的质疑。