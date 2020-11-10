拜登上台习近平日子或更不好过？

拜登因为担任奥巴马副总统时负有与“储君”习近平建立私人关系的使命，两人多次私下交谈、会面，一起散步聊天，有“朋友”之称。加之奥巴马对华政策被批评“绥靖”，拜登竞选总统时中国政策方向不明，因此存在着一种拜登就任后难以对北京强硬的舆论。另一方面，即便对中美改善关系不会有太高期待的北京，也流行着拜登上台，会给中美关系带来一定“喘息空间”的说法。

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但不少观察人士对此并不看好。法新社11月10日发表分析认为，拜登可能会使中国领导人更加后悔特朗普败选。拜登应该会更尊重中国，但迹象显示，他在实质问题上对北京会非常强硬，无论是人权、贸易、政治以及高科技，拜登会寸步不让。自由亚洲引述专家称，拜登团队认识到过去奥巴马时代的对华政策已经不再有效，反而有可能将特朗普政府祭出的制裁作为筹码，用来与中国交涉。

特朗普执政期美中贸易战伴之以几乎天天不断的外交冲突，中美关系掉到几十年来最低点，以至于北京警告美国当心两国之间爆发“冷战”，特朗普最让中共愤怒的是亲近台湾，且形容新冠病毒为“中国病毒”。

拜登入主白宫后面对北京相对而言攻击性会减少，法新社引述澳大利亚独立智库中国政策中心主任倪凌超分析，拜登会采取更尊重、更微妙、锁定目标的方式，不会集中攻击，而是考虑两国的长期竞争。

特朗普曾讥讽拜登为北京拜登，但与拜登当年在白宫时期相比，形势反转，习近平的野心勃勃，中国的强势崛起，美国两党对中共的威胁已形成共识，拜登对习近平的看法也变得非常尖锐，年初民主党内部初选时拜登称习近平是“恶棍”，“一个没有半点民主意识的家伙”，他的团队已经把新疆大规模关闭维吾尔人直指为“种族屠杀”。

另外会使北京痛失特朗普离开白宫的是，美国将重返多边主义，而特朗普退出巴黎气候协定，撕毁伊核协定，退出联合国教科文组织，世界卫生组织让北京有机可乘，显得自己像多边主义的冠军。法新社引述北京独立观察人士华颇分析：美国将在国际舞台扮演更重要角色，给中国留下填补的位置将会很少。

华尔街日报报道指出，拜登将会延续华盛顿对北京的强硬姿态，拜登执政的特点可能将是联合盟友一同对付中国，也可能联台制中。该报引述曾任美国国务院亚太助理国务卿，亚洲协会中国问题专家丹尼尔.罗素说，拜登正在与幕僚讨论主动接触盟国及理念相近的民主国家，确保美国政策与战略根植于人权、民主原则和市场经济等共同价值。

但该报引述专家分析，拜登可能搁置特朗普与中国缔结的第一阶段贸易协议，而在中国人权问题上加强施压，并运用美国或其他伙伴国的力量，尽力约束中国在区域内的行动与中国政府扶植高科技行业的做法。

拜登的外交顾问安东尼.布林肯对法新社表示，未来的总统将会强化与盟邦友谊，嚇阻中国的侵略行动。他称，当美国民主受到削弱，混乱不堪，这对北京再好不过。因为这减弱了美国模式的魅力。

纽约时报在题为“拜登时代中美关系恐难获根本性改善”指出，没有中国政府的重大让步，而这种可能性极小，美中之间根本性的紧张关系将持续下去，甚至可能在贸易、技术、台湾和其他问题上变得更加显著。该报也认为，在外交领域，美中关系将是拜登的头号挑战。

该报引述分析指出，与他担任奥巴马副总统时候相比，拜登对中国的看法已变得强硬很多，他似乎有意保留特朗普采取的许多最严厉的措施，包括关税以及技术方面对中国的限制。