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美中关系

拜登上台习近平日子或更不好过？

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2012年2月，时任副总统拜登在华盛顿会晤将在几个月后升任中国总书记的习近平。
2012年2月，时任副总统拜登在华盛顿会晤将在几个月后升任中国总书记的习近平。 REUTERS - Larry Downing
作者： 安德烈
9 分钟

拜登因为担任奥巴马副总统时负有与“储君”习近平建立私人关系的使命，两人多次私下交谈、会面，一起散步聊天，有“朋友”之称。加之奥巴马对华政策被批评“绥靖”，拜登竞选总统时中国政策方向不明，因此存在着一种拜登就任后难以对北京强硬的舆论。另一方面，即便对中美改善关系不会有太高期待的北京，也流行着拜登上台，会给中美关系带来一定“喘息空间”的说法。

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但不少观察人士对此并不看好。法新社11月10日发表分析认为，拜登可能会使中国领导人更加后悔特朗普败选。拜登应该会更尊重中国，但迹象显示，他在实质问题上对北京会非常强硬，无论是人权、贸易、政治以及高科技，拜登会寸步不让。自由亚洲引述专家称，拜登团队认识到过去奥巴马时代的对华政策已经不再有效，反而有可能将特朗普政府祭出的制裁作为筹码，用来与中国交涉。

特朗普执政期美中贸易战伴之以几乎天天不断的外交冲突，中美关系掉到几十年来最低点，以至于北京警告美国当心两国之间爆发“冷战”，特朗普最让中共愤怒的是亲近台湾，且形容新冠病毒为“中国病毒”。

拜登入主白宫后面对北京相对而言攻击性会减少，法新社引述澳大利亚独立智库中国政策中心主任倪凌超分析，拜登会采取更尊重、更微妙、锁定目标的方式，不会集中攻击，而是考虑两国的长期竞争。

特朗普曾讥讽拜登为北京拜登，但与拜登当年在白宫时期相比，形势反转，习近平的野心勃勃，中国的强势崛起，美国两党对中共的威胁已形成共识，拜登对习近平的看法也变得非常尖锐，年初民主党内部初选时拜登称习近平是“恶棍”，“一个没有半点民主意识的家伙”，他的团队已经把新疆大规模关闭维吾尔人直指为“种族屠杀”。

另外会使北京痛失特朗普离开白宫的是，美国将重返多边主义，而特朗普退出巴黎气候协定，撕毁伊核协定，退出联合国教科文组织，世界卫生组织让北京有机可乘，显得自己像多边主义的冠军。法新社引述北京独立观察人士华颇分析：美国将在国际舞台扮演更重要角色，给中国留下填补的位置将会很少。

华尔街日报报道指出，拜登将会延续华盛顿对北京的强硬姿态，拜登执政的特点可能将是联合盟友一同对付中国，也可能联台制中。该报引述曾任美国国务院亚太助理国务卿，亚洲协会中国问题专家丹尼尔.罗素说，拜登正在与幕僚讨论主动接触盟国及理念相近的民主国家，确保美国政策与战略根植于人权、民主原则和市场经济等共同价值。

但该报引述专家分析，拜登可能搁置特朗普与中国缔结的第一阶段贸易协议，而在中国人权问题上加强施压，并运用美国或其他伙伴国的力量，尽力约束中国在区域内的行动与中国政府扶植高科技行业的做法。

拜登的外交顾问安东尼.布林肯对法新社表示，未来的总统将会强化与盟邦友谊，嚇阻中国的侵略行动。他称，当美国民主受到削弱，混乱不堪，这对北京再好不过。因为这减弱了美国模式的魅力。

纽约时报在题为“拜登时代中美关系恐难获根本性改善”指出，没有中国政府的重大让步，而这种可能性极小，美中之间根本性的紧张关系将持续下去，甚至可能在贸易、技术、台湾和其他问题上变得更加显著。该报也认为，在外交领域，美中关系将是拜登的头号挑战。

该报引述分析指出，与他担任奥巴马副总统时候相比，拜登对中国的看法已变得强硬很多，他似乎有意保留特朗普采取的许多最严厉的措施，包括关税以及技术方面对中国的限制。

 

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