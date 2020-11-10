没有她签字拜登不能组建新政府 联邦总务管理局长墨菲成媒体关注人物

民主党总统候选人拜登虽然已宣布胜选，并着手筹建新政府，但联邦“总务管理局”（General Services Administration）局长墨菲（Emily Murphy）女士拒绝签字向拜登批出筹建新政府的款项。墨菲近日成为美国媒体关注的人物。

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“联邦总务管理局”是美国政府的独立机构，支持联邦政府的运作，并负责管理联邦大楼等不动产。《华盛顿邮报》报导说：根据1963年修订的美国《总统交接法》，当大选确定胜方时，总务管理局负责政权过渡的工作；只有总务管理局确认那一方胜选并由局长签署文件发放用于过渡工作的经费后，美国总统的权力移交程序才算正式开始。

过去历年总统大选，总务管理局的确认工作只是例行公事，交接程序会在选举日后第二天早上开始进行，但今年只是媒体宣布拜登胜选，特朗普阵营正提出选举舞弊的诉讼，对此总务管理局发言人彭宁顿 (Pamela Pennington)表示，局长墨菲拒绝签署确认文件，管理局的做法符合《总统交接法》的规定。

《华盛顿邮报》报道说：由于美国法律并未规定穆菲必须作出决定的期限，她可能要等到12月14日选举人团投票确认当选人后再作决定。2000年，小布什和高尔的大选结果同样爆发争议，总务管理局直到12月12日最高法院作出裁决后，才向小布发放组建新政府的经费。

民主党多名众议员9日致函墨菲，质疑她有否私下收到总统特朗普的指示，阻碍新旧政府交接，敦促墨菲立即向拜登团队发放拨款。其中众议员帕斯克里尔（Bill Pascrell）单独致函墨菲，批评总务局沦为特朗普的工具，挟持国家的民主制度。

但共和党籍参议员布朗特（Roy Blunt）说，过往几届的候任总统如小布什等，都没有在大选后立即取得联邦拨款，可见总务局在正确履行职权。