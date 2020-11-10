维权人士张宝成因寻衅滋事等罪名在京被判3年6个月

北京维权人士张宝成被控“寻衅滋事”、“宣扬恐怖主义”、“极端主义”案件11月10日在北京市第二中级人民法院宣判。张宝成因“寻衅滋事罪”判刑3年，因“宣扬恐怖主义”、“极端主义罪”判刑8个月，合并执行3年6个月，刑期至：2022年11月26日。

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据悉，去年六四前夕，张宝成被北京警方称其藏有枪械拘捕。去年12月30日，他被北京人民检察院第二分院向北京市第二中级法院移交起诉，罪名包括“寻衅滋事”、“宣扬恐怖主义”、“极端主义”。张宝成案被指属于“赤裸裸的因言获罪”，起诉书中指控的犯罪内容均为他在社交媒体上发表的2000多条言论。

此前，张宝成已3次被当局拘捕及监禁。公开资料显示，现年61岁的张宝成为北京市人，2009年起开始参与推动中国民主活动，2011年被北京警方关押；2009年底曾因声援广东“南方街头运动”发起人之一刘远东而被拘10天；2012年12月至2013年3月，多次参与“官员财产公示”活动，在北京拉横幅和演讲，2014年被北京市海淀区法院以“聚众扰乱公共场所秩序罪”判处监禁2年。