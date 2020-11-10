蚂蚁风波未平息 中共最高层为何震怒

马云被监管部门约见，蚂蚁集团暂停上市，在中国引发的震荡余波未散。社交网络上，马云10月底在第二届外滩金融峰会发表的那场演讲视频到处流传，而这一讲话被视为是蚂蚁上市遭封杀的导火线。

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不少分析认为，现在似乎可以看得越来越清晰，马云批评监管机构形同打脸同一会上发表开幕词的国家副主席王岐山，反过来被视为挑战了习近平的权威。

蚂蚁集团预计11月5日在香港及上海同步挂牌上市，预计集资总额可达1321.86亿元人民币，突然被北京当局暂缓上市，一场被视为将是全球最大的IPO就这样泡汤了。

事情已经过去了几天，事件还在发酵，各种议论从未间断。疑问仍然集中在当局为什么突然紧急叫停蚂蚁集团上市。

王岐山10月24日在上海金融峰会发表视频致辞时称，中国金融已进入高质量发展阶段，并提出“三不”以防止金融风险。

马云随后在上海外滩金融高峰会上发表的长达20分钟的讲话则指出，中国的金融还是“青春年少”，甚至没有完全成熟，中国金融没有系统性风险，因为根本就没有系统。也缺乏健康金融系统，马云认为，“我们要建设金融健康系统，不是担忧金融系统风险”。

马云还表示，创新是要付出一定代价的，要有为未来担当的勇气，不能用“昨天的办法”来管理未来，现在的金融需要外行人来填补空白。马云指出，做没有风险的创新，就是在扼杀创新。把风险控制为零，才是最大的风险。马云还批评现在中国的银行还是当铺思想，总想着抵押和担保，害了许多企业家。马云还强调，中国需要的是政策专家，专家是实干派，做的好但不一定说得好，制定政策是一门技术活，现在政策越来越多，导致的结果是谁都干不了什么事。

11月2日，马云以及蚂蚁集团领袖突然被监管约谈，11月3号，集团被暂停上市，不少分析解读马云前面的讲话直截了当批评中国的监管系统，等于“狠狠打脸了王岐山”。

美国之音引述观察人士分析，马云公开批评中国监管机构严重打脸以国家副主席王岐山为首的金融帮，因此震怒共产党高层。中共党史学者林保华对该台表示，蚂蚁上市时经过中共的金融帮和监管单位事先批准的，但上市前两日突遭推翻，应是“习近平在里面插手”。这位专家分析，习近平与王岐山的岐见日益深化，马云的讲话反而给了习近平利用金融帮来打击马云 机会。他认为，“这不是简单的中共党内什么派系斗争，而是马云对习近平权威，甚至对党的权威的挑战……两年前马云被辞去阿里巴巴集团董座，不但是习近平的‘国进民退’政策影响，而是马云的‘富可敌国’形成对中共与习近平的挑战，也是中共一向对任何财富的觊觎。”

一些财经评论人士也认为，马云受挫，主要原因是直接触犯了习近平的尊严。王岐山在上海金融会上的讲话其实代表了习近平的看法，马云直接否定中国存在系统性金融风险，等于“不服中央”，习近平政权对此是绝对不会宽容的。批评习近平的任志强，清华大学教授许章润都是因言惹祸加身。

路透社引述匿名中国高官证实，中共高层听到马云讲话后震怒，要求调查蚂蚁商业模式，相关报告送交“包括习近平”等中央领导审阅，导致对蚂蚁案的封杀。

法新社也引述海因里希·伯尔基金会 研究人员Alex Capri分析，马云选择退休，离开阿里巴巴，与习近平当局有重大关系。这一次，马云在上海外滩的演说中批评金融监管系统直接触犯了当局。

法新社引述专家分析，蚂蚁上市被叫停还有另外一层意思，即中共当局要斩断影响力日益强大的民营企业的翅膀。中国问题专家比尔.毕晓普认为，借此，中共“再一次向所有私有企业家发出信号，不管你多富有，多出名，塔庇阿悬崖靠着卡比托利欧山”。这是说孙悟空翻不出如来的手心？

有分析更认为，北京出手限制马云的蚂蚁金融帝国扩张，中国官方可能嗅出什么不寻常的系统性风险的征兆。