香港消息，知情人士告诉路透社，华为计划以1,000亿元人民币(约合152亿美元)的价格将旗下低端智能手机业务荣耀出售给手机经销商神州数码和深圳市政府牵头的一家财团。

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路透社引述消息人士报道说，由于美国限制向华为供货，华为被迫将精力集中在高端手机和面向企业的业务上。

据其中一名消息人士认为，这也显示chu，美国将华为视为国安风险的看法，预料不会随着美国政府换届而有急速变化。

消息人士称，这项全现金交易将涵盖几近全部荣耀业务的资产，包括品牌、研发能力及供应链管理。

据传，华为可能最快周日宣布这项交易。

两名消息人士表示，神州数码将在Honor Terminal持股近15%，成为第二大股东。从公司注册资产来看，Honor Terminal在4月成立，由华为全资持有。

这两位知情人士又指，神州数码计划通过银行贷款为这笔交易提供大部分融资。他们说，将有至少三家由深圳市政府支持的投资公司加入，每家公司将持股10%至15%。另外，神州数码也在云计算等业务上与华为合作。

知情人士还称，在出售后，荣耀计划保留大部分管理团队和7,000多名员工，并将在三年内上市。由于保密条款约束，这些人士均拒绝具名。

对此，荣耀不予置评。华为、神州数码和深圳市政府也都没有立即回应路透社的置评请求。