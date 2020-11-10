马化腾退出财付通法定代表人 腾讯：已于10月获央行批准

11月10日消息指，腾讯控股的第三方支付机构，微信支付与QQ钱包等的运营主体，财付通支付科技有限公司发生工商变更，马化腾退出法定代表人职务，由林海峰接任，马化腾仍任该公司董事长。林海峰为腾讯金融科技业务负责人。

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据了解，财付通支付科技有限公司是首批获得中国人民银行《支付业务许可证》的第三方支付机构，为微信支付、QQ钱包用户提供支付服务。2019年6月，林海峰出任腾讯公司副总裁、腾讯金融科技负责人。财付通支付科技有限公司成立于2006年，实缴资本10亿元人民币，经营范围包含：电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发；计算机技术服务等。

根据澎湃新闻报导，企业查询平台天眼查9日显示了上述变更，腾讯公司受询时对此表示，此次是基于公司管理结构优化需要做出的正常调整，于此前向主管部门提交变更申请，并于10月获央行批准。据此前消息指，中国工商登记资料显示，由腾讯持股的深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司此前发生工商变更，注册资本由10亿元（人民币，下同，2亿新元）增至25亿元。腾讯回应称，此次增资是8月份启动，10月完成监管备案的，对公司资本金进行的正常调整。

中国银保监会和央行上周就网络小额贷款业务管理暂行办法公开征求意见。意见明确，经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于10亿元，跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于50亿元，且均为一次性实缴货币资本。另据天眼查App显示，近日，腾讯还申请注册了“顺风不浪”、“逆风不倒”、“稳住我们能赢”等商标，国际分类涉及科学仪器、教育娱乐等，商标状态显示为“商标申请中”。消息称，这几句话均与手机游戏相关。