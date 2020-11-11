中国多家商家申注拜登名商标 一家生产尿垫等医品

据自由时报说，美国民主党总统候选人拜登可望成为美国下一任总统，不过，有中国商人早在拜登确定入主白宫前，就先申请注册“拜登”商标，打算发用拜登之名发大财。

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自由时报报道说，中国商家申请“拜登”商标，卖漏尿垫。美国总统大选甫落幕，民主党总统候选人拜登可望成为美国下一任总统，不过，有中国商人早在拜登确定入主白宫前，就先申请注册“拜登”商标，打算用拜登之名发大财。报道根据金融界网站消息，中国国家知识产权局中国商标网发布的第1717期商标公告中，惊见“拜登”商标的申请，申请人为江苏拜登实业有现公司。

据该报道，从商标公告来看，核定使用商品和服务项目包括失禁用垫单、医用手套、手术衣、医务人员用面罩等医疗用品。

根据中国商标网的数据，目前以拜登为名申请注册的商标有99个，申请时间多数集中在2019年，但多数商标注册已审核通过。

据该报道，中国商标网的数据也显示，以“特朗普”为名申请注册的商标多达154个，注册时间多半集中在2016年，正是特朗普上次竞选美国总统之时；然而，这些注册申请如今多数处于“无效”或“等待实质审查”阶段。