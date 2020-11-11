传拜登上任对华强硬聚焦表态会否为台开战

美国总统当选人拜登今后的对华政策，备受关注。港媒引述外国学者认为，美中关系将是美国新任总统的核心议题，拜登料将跟随现任总统特朗普的路线，又认为他必须在上任之初表态，是否准备好为台湾开战。其贸易政策预料也不会有重大改变，但大型零售业订单转回大陆可能成为趋势。

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据东网今天报道说，美国大选：学者料拜登续对华强硬，促表态会否为台开战。美国总统当选人拜登今后的对华政策，备受关注。德国学者戈尔拉奇（Alexander Gorlach）周二（10日）在当地报章刊文，指特朗普对中国大陆采取的强硬路线获不少民主党人支持，有关香港与台湾是两党间少数没有争议的议题。他认为，美国前总统奥巴马依赖调解的外交路线已失败，拜登很可能继续采取对华强硬的路线，而最重要的议题将是台湾。据戈尔拉奇指出，特朗普在任内破天荒大幅加强与台湾的关系，但没表明若台湾遭大陆攻击，美国会否军事介入；拜登必须在上任之初表态，以加强民主自由秩序的基础。

东网引述美国维珍尼亚大学商学院教授陈朝晖预期，拜登不会大改特朗普的对华贸易政策。分析师章家敦亦认为，拜登可能保留特朗普的关税政策，大多数人相信他会试图借此换取其他条件。据章家敦又预期，拜登上任后会有愈来愈多大型零售商，把采购订单从美国转向中国大陆供应商，因他们觉得拜登不会试图将美中经济脱钩，此情况恐扩大美国对中国大陆的贸易逆差，将是拜登必须面对的政治难题。