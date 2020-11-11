双十一展示强大消费力 分析称中国比其他经济体先复苏有助于强化消费者信心

路透社和法新社关注中国双十一阿里盆满钵满，同时引述分析人士观点指出，中国比其他主要经济体要领先复苏有助于强化消费者信心。

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11月11日是标志着第一次世界大战结束的贡比涅停战协定纪念日，但在中国与海外华人当中，这个日子同时也是消费狂欢日双十一。仅这一天，阿里巴巴通过线上购物已拿到4982亿元人民币的总交易额，约合欧元638.6亿。这一源自光棍节，却逐渐演化成引导全球消费者购物的商业节庆，再次引发了路透社和法新社的关注兴趣。

路透社杭州站当天发文感慨称，自从2009年发起以来，双十一购物节已经超过美国的黑色星期五，成为全球最盛大的线上购物现象。在今年的购物盛宴前四天当中，全球消费者们以打折价购买了1600万件商品，彰显了中国从新冠疫情的阴影当中走出来之后，消费与经济重振的潜力之巨大。

根据阿里巴巴的数字，天猫双十一的网站成交金额截至星期三早上已经达到3723亿元人民币，约合欧元477.1亿，每秒下单数超过58万，创造纪录。对阿里来说，自从蚂蚁金服暂缓上市以来股市蒸发10%，本次双十一获得漂亮的数字，可谓松一口气。此外，中国消费者因疫情航班限制而无法赴海外购物，诸多奢侈品公司也希望借今年双十一的机会弥补疫情期间的损失。

法新社上海站则表示，虽然工业领域恢复速度已超过零售业，但中国消费者的购买能力的确令人惊讶，“产生的消费数字甚至比过了一些国家的国内生产总值，例如冰岛，黎巴嫩，和格鲁吉亚三国加起来的总和”。贝恩策略顾问公司的亚太区高管表示，“中国的零售业基本已经回到了去年同期的水平”，经济学人智库也表示，预期中国零售业将在今年最后三个月内重新稳定下来，“中国比其他主要经济体要领先复苏，这也有助于强化消费者的信心”。但鉴于中国监管机构近期不断施加反垄断压力，网络购物平台“头顶的阴云也开始积压”。本周初中国国家市场监督管理总局发布了“关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）”，星期三，网络巨头股价持续下跌。