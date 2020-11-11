外紧内松：周五起外国人入境香港须到酒店检疫两周 粤澳入境港人23日起可免检

港府宣布一系列新的防疫措施，基本上是放宽对粵澳两个中国内地的入境限制，但收紧境外措施 2020年11月11日

基于中国疫情稳定，港府决定，由本月23日起，从广东省和澳门回港的港人可豁免检疫，若从陆路入境则须持有效核酸检测阴性结果；另一方面，港府由后(13日)天起收紧从外国入境人士的管制，要求他们入境后须到酒店检疫14天。

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居于广东省和澳门的港人有约60万，不少人因入境须强制检疫14天而却步回港，港府公布，由本月18日起，身处粤澳两地的港人，可到网上申请参加23日落实的「回港易」计划。根据计划，在14天内未到过澳门或广东以外地方，并持有回港前3日内发出的有效核酸检测阴性证明人士，经陆路口岸抵港可获豁免14天强制检疫。政制及内地事务局主任袁民忠今(11日)早在记者会公布，计划初期设有配额，深圳湾口岸每日名额三千人，港珠澳大桥的名额则为二千人。

计划规定，每名香港居民最多能替三位同行人士申请，申请人其后须透过「粤康码」或「澳康码」将有效阴性检测结果上载到香港卫生署的健康申报系统，取得绿色二维码后，可以经便捷绿色通道入境香港，豁免检疫14天。不过，港人回港后再返回中国内地或澳门，则仍须接受检疫。

新港「旅游气泡」22日启动

出席同一记者会的商务及经济发展局局长邱腾华宣布，香港与新加坡的「旅游气泡」专属航班在本月22日启航，但若两地无关连本地个案7天移动平均数字超过每日5宗，「旅游气泡」安排会暂停两周，其后回落至不超过5宗，才会重启安排。

他又说，「旅游气泡」启动后的首十五天，每日只会有一班航班，其后会因应情况增至每日两班，每班机最多接载二百名旅客。根据安排，参加的旅客必须于出发前72小时内，接受两地互认的病毒测试，取得阴性结果，并在出发前14天内没有到过新加坡或香港以外的国家或地区；旅客必须乘搭专属航班，以减低风险；若此，抵埗后便可获豁免检疫隔离安排，在两地境内自由行动。

相反，香港会收紧境外人士入的防疫措施，食物及卫生局局长陈肇始宣布，由周五起，所有由中国以外地区抵港人士均需强制在酒店进行检疫14天，以便集中管理，有关旅客登机前须出示香港酒店的预订确认书，抵港后须在机场进行病毒测试，得到结果后才可前往酒店。

另外，由15个极高风险地区来港的机组人员和海员等获豁免检疫人士，抵港前须持有48小时内的病毒阴性结果，离港时同样需要接受病毒检测；从其他地区抵港的获豁免检疫人士，如未能出示出发前48小时的病毒阴性证明，须在机场等候病毒测试结果，才可离开，前往酒店。

至于曾到极高风险地区的外国领事或在港代表，则要由机构安排点对点交通，不能使用公共交通工具，亦要在指定地点作14天检疫安排。至于由非极高风险地区来港人士，则需要在出发前48小时接受核酸检测，证明属阴性才可入境。

其次，当局会考虑加强对被停飞的航空公司执法，对未能出示相关文件证明乘客曾有阴性结果而容许旅客登机的航空公司，提出检控或阻吓性措施。