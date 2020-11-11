德媒猜析中国迟迟不肯祝贺拜登关键4原因

美国总统大选落幕，民主党候选人拜登自行宣布当选，中国方面至今未祝贺拜登，引起国际关注，有德媒特刊专文，分析中方迟迟不肯表态背后的多重原因。由于拜登在选战中怒斥中国共产党，甚至将中国国家主席习近平称作“匪徒”，再加上其竞选团队将北京当局在新疆维吾尔人议题上的做法形同“种族屠杀”，这让北京清楚了解，“发出贺电无法讨好拜登，或使其变得温和一点”。

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中国迟迟不肯祝贺拜登，据自由时报引述外媒分析关键4原因。据《德国之声》引述德国媒体《法兰克福汇报》的分析文章指出，中国迟迟不肯向拜登发贺电的原因之一，是担心因此激特朗普普而导致中国利益再度受损，由于特朗普在明年1月20日正式权力交接前仍为美国总统，很可能在任期结束前对北京有更多的动作。

据文章指出，中方不愿在这时致贺，也是为了避免被卷入“干预美国大选”的阴谋论中，或被特朗普拿来大作文章。文章亦分析，拜登在选战中怒斥中国共产党，甚至将中国国家主席习近平称作“匪徒”，再加上其竞选团队将北京当局在新疆维吾尔人议题上的做法形同“种族屠杀”，这让北京清楚了解，“发出贺电无法讨好拜登，或使其变得温和一点”。

《法兰克福汇报》的分析文章撰文者认为，北京不愿表态的最后一个原因是，当前持续关特朗普言行更加符合中方利益，由于中方宣传机器企图带出“美国民主制度乱象环生”的风向，不表态亦可助长此番言论发酵。