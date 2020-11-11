抖音在美提诉讼称维权

美国总统特朗普8月14日发布行政令要求字节跳动在90天内剥离TikTok。90天的期限将于周四到期。短视频分享应用TikTok的母公司字节跳动周二晚间向美国一家上诉法院提出上诉，挑战特朗普政府一项将于周四生效的行政令。

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据路透社说，中资控制的短视频分享应用TikTok周二晚间表示，已向美国一家上诉法院提出上诉，挑战特朗普政府一项将于周四生效的行政令。

据抖音在声明中表示。“由于不断收到新的要求，而且我们提出的解决方案能否被接受还不明朗，因此我们要求将行政令延期30天，这一点在8月14日的行政令中也得到明确允许，”该公司在声明中表示。该公司称，由于最后期限逼近“而且尚未延期，我们别无选择，只能上诉以捍卫我们的权利”。

路透社说，白宫和美国财政部未予置评。美国司法部也未立即置评。据特朗普政府声称，TikTok存在国家安全隐患，因为中国政府可能会通过TikTok获得美国用户的个人数据。拥有超过1亿美国用户的TikTok否认了这些指控。

诉状中提到了特朗普、美国司法部长巴尔(William Barr)、美国财长努钦以及美国外资审议委员会(CFIUS)。该公司称，CFIUS的行动和特朗普的命令“旨在迫使TikTok的整体剥离，TikTok是一项规模数十亿美元、基于“字节跳动”所开发技术的业务，美方要求剥离TikTok的依据是政府对涉及另一交易的所谓国家安全审查。”

该命令是基于字节跳动在2017年对美国社交媒体应用Musical.ly的收购交易的政府审查，Musical.ly被字节跳动合并进入TikTok。美国商务部对TikTok的限制措施已被美国联邦法院叫停，其中包括原定于周四生效的交易限制措施，TikTok警告说，此项限制措施实际上将使TikTok在美国被禁用。

有关各方一直在进行谈判，以最终敲定沃尔玛和甲骨文在新公司入股以监督美国业务的初步协议。特朗普曾表示，该交易获得了他的支持。