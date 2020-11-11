拜登对华另一番套路 传贸易战不打了

据美国当选总统拜登的顾问及中国问题专家称，拜登将推进华盛顿方面新近采取的对华强硬立场，但将更多依赖美国盟友的施压、制裁和其他工具来影响北京方面的行为。据拜登外交智囊透露：将恢复奥巴马路线、反美中贸易战、对台采模糊战略。

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据华尔街日报今天报道说，拜登上台后的美国对华政策将是另一番套路。据美国当选总统拜登的顾问及中国问题专家称，拜登已表示将就中国人权记录问题加大施压力度，把美国现任总统特朗普(Donald Trump)的“第一阶段”贸易协议搁置一边，并会寻求利用美国合作伙伴（可能包括台湾）的影响力来限制北京方面在亚洲地区的行动以及国家主导的对高科技行业的支持。

曾在奥巴马-拜登政府处理亚洲事务的外交官、目前就职智库亚洲协会政策研究院(Asia Society Policy Institute)的拉塞尔(Daniel Russel)称：“拜登与其同僚正在讨论两件事，第一是向盟友、合作伙伴以及志同道合的国家（民主国家）示好。”拉塞尔还称，“第二是确保我们的政策和战略植根于共同的价值观”，包括人权、民主原则和市场经济。

据联合新闻网今天引述消息报道，拜登外交智囊透露：恢复欧巴马路线、反美中贸易战、对台采模糊战略。

几乎底定，民主党候选人拜登宣布胜选即将入主白宫。 拜登的“对中政策”一直遭到共和党以及川普的攻击，新的拜登政府对中政策是否转向“软弱”？据目前已知消息，可以从拜登的“中国问题智囊团”成员开始了解。

该报道引述据《美国之音》（Voice of America）消息指出，目前已知的拜登“中国问题智囊团”成员，几乎来自奥巴马政府时期的外交政策幕僚，其中包括曾任国安顾问的安东尼．布林肯(Antony Blinken)、前副国安顾问杰克．苏利文 (Jake Sullivan)、前国安顾问苏珊．赖斯（Susan Rice)、前驻联合国大使萨曼莎．鲍威尔（Samantha Power)、主管东亚和太平洋事务前助理国务卿库尔特．坎贝尔 (Kurt Campbell)、智库新美国安全中心副总裁伊利．拉特纳 (Ely Ratner)与前国安顾问汤玛斯．多尼伦(Thomas Donilon)。

安东尼・布林肯与拜登的关系可追溯至近20年前，两人共事于参议院外交关系委员会，当时布林肯就一直是拜登在外交事务上的左右手。在奥巴马政府时期，布林肯先后担任了副总统拜登的国家安全顾问和总统奥巴马的副国安顾问，并于2015至2017年间担任国务院副国务卿。布林曾经营过一间咨询公司，为美国企业在中国市场的经营活动提供策略。目前，他已从这家公司暂时离职，进入拜登2020竞选团队，任高级外交政策顾问。布林肯今年9月也在美国商会表示，“试图完全与中国脱钩，这是不现实的，而且最终会适得其反”，并批评特朗普政府的单边主义，让中国有机可趁据了更强的战略地位，而美国的战略地位却变得更弱。

据该报道，杰克・苏利文也是拜登2020竞选团队的高级政策顾问。在奥巴马政府时期替布林肯担任了副总统拜登的国安顾问。曾任国务院政策计划部主任，也是国务卿希拉里克林顿的副幕僚长，过去曾向希拉里献策放弃保台以换取中国注销美债。于2016年的大选中担任希拉里竞选团队的高级政策顾问，曾被视作希拉里当选后的国安顾问人选。

苏珊・赖斯则是拜登在奥巴马政府时期的同僚。奥巴马任命为赖斯美国驻联合国大使，并于2013年成为奥巴马总统的国安顾问，也曾一度为拜登所考虑的副总统搭档人选。在2020年大选中赖斯多次就美中议题炮轰特朗普，赖斯认为美中关系是美国最重要的国际关系，美国政府必须维持“一中政策”，然而特朗普政府却破坏这个关系。今年4月逾百位官员学者发表声明，认为中国应该对武汉肺炎负责，并呼吁美国在防疫上应与中国合作，其中签署者包含赖斯、鲍威尔以及布林肯。

该报道说，萨曼莎・鲍威尔曾是奥巴马的亲密幕僚，奥巴马于2008年竞选总统时担任他的高级外交政策顾问，后因在采访中称希拉里是“怪物”辞职。2013年奥巴马任命鲍威尔接替赖斯担任美国驻联合国大使，鲍威尔对于中国人权问题感到相当不满，曾撰文痛批中国，“如果屈服于中国的欺压和恐吓，你只会得到更多的欺压和恐吓”。今年4月鲍威尔公开称赞台湾防疫表现，并支持台湾参与世界卫生大会（WHA），“每个国家都能从台湾身上学到东西。”

伊利・拉特纳目前是华盛顿智库、新美国安全中心（CNAS）的执行副总裁和研究主任，于2015年至2017年担任副总统拜登的副国安顾问，也曾在参议院外交关系委员会与拜登共事。拉特纳和坎贝尔于2018年《外交事务》发表文章指出，美国的外交政策一直高估了美国改变中国的能力，过去的对中政策并没有促使中国朝美国所期望的方向改变。坎贝尔今年8月于访谈中表示，美中关系并不会走向冷战，目前美中之间有密切的经济交流，中国也已融入国际体系中，其他国家并不愿意在美中之间选边站。

库尔特・坎贝尔是奥巴马政府负责中国事务的核心成员之一。在离开国务院后坎贝尔成立一间咨询公司，为有意进入和亚洲市场的企业提供战略和商业建议。坎贝尔去年在《外交事务》撰文强调，台湾的繁荣与民主源自美中之间的战略“模糊空间”，2013年受访表示，台湾不应押宝美中任何一方，美中也不该强迫台湾选边站。

汤玛斯・多尼伦于2010至2013年间担任欧巴马总统的国家安全顾。过去多尼伦多次批评特朗普政府对中国进行贸易战是错误手段，重点应该是增加美国自身的经济竞争力，尼伦多认为保护主义无法应对中国的挑战，例如与中国的科技竞争美国应增加技术上的投资，接纳更多优秀的移民，而不是对中国提高关税。

据该报道，拜登“中国问题智囊团”还有一个共识，便是抛弃特朗普政府的“美国优先”原则，修复与盟友的关系，恢复美国在国际组织中的领导地位，例如世界卫生组织（WHO）等国际组织尽管有缺陷需要改革，但美国并不能选择退出这些国际组织，而是更应加强在这些组织中的领导地位，以确保改革方向符合美国利益。

另外对于中国南海、台湾、印度以及太平洋，拜登“中国问题智囊团”主要关注在航线上，布林肯今年5月于《CBS》表示，拜登政府会比特朗普政府更积极参与中国南海领土争议，以确保航行上的自由，主持人针对过去特朗普当选曾与台湾总统通话，追问拜登是否也会和台湾总统进行电话通话？布林肯仅表示“我们1月就知道了”。

乔治．布什美中关系基金会总裁方大为（David Firestein）对《VOA》表示，这些前奥巴马时期重要幕僚对中国的看法与特朗普政府完全不同，拜登当选可能在一定程度上恢复欧巴马的对中政策，但美国国会近年通过许多对中以及对台法案，“这些是法律，并不是一下就可改的政策。”