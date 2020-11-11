拜登当选后中美首场军事交流登场

据中国国防部今天下午宣布，“2020中美两军人道主义救援减灾研讨交流活动”今天起在南京、夏威夷以视讯方式举行3天。据中央社说，美中关系仍处紧张之际，这是美中军方近来难得一见的交流活动。

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据中央社今天报道称，拜登（Joe Biden）日前才自行宣布当选美国总统，中国国防部即宣布这项交流活动，引起外界联想。中国国防部透过官网表示，这一交流活动是根据“中美两军年度交往计划”，且经双方商定而举行。据中国国防部指出，双方借由这项交流活动，将围绕军队参加抗洪抢险、防抗台风、2019冠状病毒疾病疫情防控，以及军民合作等多个课题，展开为期3天的交流，目的是分享两军“人道主义救援减灾经验”。

根据中国国防部说法，这是中美两军在“人道主义救援减灾交流机制”下，举行的第16次研讨交流。

据中国国防部发言人吴谦10月29日表示，中美军方高层曾于10月20日通电话，同意加强沟通管控分歧。同时，中美两军10月28至29日并举行“危机沟通工作组”视讯会议。吴谦还表示，美国时任国防部长艾斯培（Mark Esper）还针对外传美军恐使用MQ-9无人机袭击中国占领的南海岛礁、制造“十月惊奇”一事，透过军事外交管道澄清，指有关报导与事实不符，美方无意对中国制造军事危机。