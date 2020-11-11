推特与脸书传遭网控 墙外贴文国内家人受压

中国封锁民众浏览境外网站，众多人只能用VPN软件一窥墙外。然而，越来越多案例显示，中国官方连民众翻墙到海外的推特、脸书等网络平台发表意见，也会面临罚款甚至牢狱之灾。

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据中央社今天报道说，中国网控伸向推特脸书，留学生海外贴文家人被带走。消息说中国政府对网络的控制日益紧缩，民众用VPN软件翻墙到海外的推特、脸书等网络平台发表意见，会面临罚款甚至牢狱之灾，连海外的留学生也无法幸免。

该报道引述美国之音中文网消息，有些中国民众并非使用真名在海外网络平台发表意见，但中国警方却仍能查得到贴文的网友，令人起疑。另有部分海外中国留学生因为相同举动，导致国内的亲人被警方骚扰。

有中国民众先前向中央社记者透露，一些中国三、四线城市及县城的网警，不时会前往网吧（网咖）、咖啡厅或可供久坐的餐厅巡逻，观察是否有人用笔电、平板电脑或手机翻墙浏览海外网站。一旦发现，轻则口头警告并要求当场卸载VPN软件（虚拟私人网络），重则带回侦讯。此外，中国警方在追查民众翻墙贴文时，更会一一统计网友的发文次数及被点阅次数。

以前安徽省检察官、人权活动人士沈良庆为例，经警方清查，自2017年至2019年5月被依“寻衅滋事”罪嫌被捕期间，他共在推特上发布“不当讯息”42条，累计点阅47万余次；在脸书上发布“不当讯息”13条，转发16次，被点赞130次。此外，中国检方指控，武汉一名56岁的王姓男子在2017年5月至2019年4月间，在推特上发布或转发“攻击、丑化党和国家领导人和国家政策”的言论12条，其中包括1989年六四事件等敏感言论。最后，他被依寻衅滋事及诽谤罪判刑1年3个月，剥夺政治权利3年。

至于中国知名维权人士、本名吴斌的“秀才江湖”，因为屡屡发表敏感言论，历年来已被查封过多个微博、微信帐号，即使他使用海外的推特，仍被警方逮捕。警方更用他的手机强行登入并注销帐号，吴斌只好在获释后重新注册推特。吴斌表示，10万名网友对他的关注，累计10年的推文，在“衙役”们侵入注销帐号后，就这样灰飞烟灭。

据该报道说，中国国内民众尚且被如此对待，但海外留学生也难逃中国的“长臂管辖”。一名2018年赴美留学的罗姓中国学生，因为在推特上发文讽刺中共总书记习近平，在2019年回国时被拘留，且依寻衅滋事罪判刑6个月，一度引起美国参议员关注。此外，澳洲墨尔本一名中国女留学生，只因在推特上用诙谐言语和图片讽刺中共当局，父亲就被带到派出所做笔录，警方更直接去电强令她交出推特密码；另一名中国在美留学生，则因为推特帐号上支持2019冠状病毒是“中国病毒”的说法后，在国内的母亲就被警察带到公安局写保证书。该报道说，让当事人及外界不寒而栗且起疑的是，上述3名留学生都不是用本名在推特上发文，但中国警方是如何追查到他们的身分，进而扰骚他们的家人。

中央社说，此外，只是单纯使用VPN翻墙浏览境外网站，也可能被警方找麻烦。据消息指出，陕西省安康市公安局5月19日通报，当地一名杨姓男子因为翻墙上境外网站，就被行政警告，并罚款人民币500元；而河南省2名男子2月间更因此被捕，其中1人被罚款500元写下悔过书后获释。