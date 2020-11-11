曾高论习近平哲学思想 中纪委罕见点名中社科院前副所长奇葩“骗取职称”落马

前中国社会科学院金融研究所党委书记、副所长王立民去年底落马，中纪委昨天公布其罪名，除了非法收受、索取巨额财物，还罕见指其“弄虚作假骗取职务、职称”。此前王立民接连在顶级学术刊物《哲学研究》和《世界哲学》发表重磅文章，其中包括《书写马克思主义哲学新篇章——论习近平总书记治国理政的哲学思想》。

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据联合早报今天报道称，中纪委罕见点名社科院前副所长“骗取职称”。该报道引据《星岛日报》消息称，王立民缺乏学术背景，却在顶级学术机构担任要职，并且频频发表学术论文，其来历不明的“教授”头衔也引发争议，被称为“学术奇葩”。

王立民曾任重庆市委组织部副部长、中国再保险（集团）公司副总裁、北京有色金属研究总院党委书记，2014年担任中国社科院哲学研究所党委书记、副所长。王立民接连在顶级学术刊物《哲学研究》和《世界哲学》发表重磅文章，其中包括《书写马克思主义哲学新篇章——论习近平总书记治国理政的哲学思想》，被著名哲学家梁志学公开撰文质疑其学术资格。据悉，由于在哲学所“待不下去”，他转赴金融所。

该报道说，中纪委日前公布其罪名，包括：对抗组织审查，违规公款吃喝，变相使用公款僱用私家车司机，生活奢靡；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，不如实报告个人去向，弄虚作假骗取职务、职称，违规进人；违反廉洁纪律，违规多佔住房，公款报销个人费用。