柬埔寨牛拆美军事设施

柬埔寨今年9月将南部海岸云壤（Ream）海军基地美国出资的「国家海事安全委员会战术总部」夷为平地，今年10月完全拆除云壤基地一座2017年美资建造的维修设施。此消息得到柬埔寨高官证实。针对美国不满，柬埔寨官员称基于自身利益采取行动，柬埔寨没有通知美国自身计划的义务。「华尔街日报」去年曾报道中柬协商一项秘密草约，将允许中国军舰停靠云壤海军基地，柬埔寨斥为假消息。

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柬埔寨拆除第2座美资军事设施。据法新社报道称，柬埔寨副总理兼国防部长狄班（Tea Banh）昨天向法新社证实，已无预警拆除第2座美国出资的军事设施。美国驻柬埔寨大使馆当天予以斥责，并表达失望之意。

据该报道，柬埔寨当局今年9月将南部海岸云壤（Ream）海军基地美国出资的「国家海事安全委员会战术总部」夷为平地，今年10月完全拆除云壤基地一座2017年美资建造的维修设施。

美国驻柬埔寨大使馆发言人罗德迈尔（Chad Roedemeier）告诉法新社：「我们感到失望，柬埔寨军方当局在没有通知或解释的情况下，拆除另一座美国出资的海事安全设施。」美国上月指出，美方忧心那些拆除行动可能与云壤海军基地计划让中国军事资产及人员进驻有关。但狄班坚称，柬埔寨是基于自身利益采取行动，没有通知美国自身计划的义务。

在战略层面上，云壤海军基地位处泰国湾（Gulf of Thailand），可通往多国激烈争夺的全球重要航运水道所在的南海。

据法新社说，「华尔街日报」去年报导中柬协商一项秘密草约，将允许中国军舰停靠云壤海军基地。