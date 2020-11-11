瑞典法院裁排除华为违法 5G频谱竞拍喊卡

瑞典法院本周一做出裁决，要求暂停将华为排除在该国的5G频谱竞标拍卖之外，这也让瑞典原定昨日举行的5G频谱拍卖因此被迫取消。

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据自由时报报道，法院裁定不得将华为排除，瑞典5G频谱拍卖被迫取消。据该报道，瑞典邮政及电信总局（Swedish Post and Telecom Authority，PTS）上月以国家安全风险为由，宣布禁止使用华为等中国通讯参与当地5G频谱拍卖，而华为因不满PTS决定，于上周对PTS提出上诉。而该案现有进一步发展，瑞典法院9日做出裁决，要求暂停将华为排除在该国的5G频谱拍卖之外，这也让瑞典原定10日举行的5G频谱拍卖因此被迫取消。

据该报道，瑞典斯德哥尔摩行政法院周一发出新闻稿，指PTS的禁令将给华为带来权益方面的影响，华为有权对该条款提出上诉，且认为目前有关华为部分的决定不明朗，因此决定发布临时禁令，要求暂停执行PTS在5G频谱拍卖中的排除华为条款。

由于斯德哥尔摩行政法院发布的临时禁令，让瑞典原订将在10日举行的5G 频谱拍卖被迫取消。对此PTS表示，将分析行政法院的裁决，审查尽快可以进行拍卖的可能性。