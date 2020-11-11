疫情遇流感季节惹忧虑 三日789人现上呼吸道感染 幼儿患者为主

香港的武汉肺炎疫情仍在低谷徘徊，71间院舍和学校在过去三天爆发上呼吸道感染个案，有789人受影响，当中以幼儿园或幼儿中心占多。为防与武肺迭加，卫生当局会在上呼吸道感染个案爆发学校派发检测武肺的深喉唾液样本瓶，并建议学校至少停课三天。但有专科医生估计，这次爆发的，可能是病毒性感染，但具体病毒尚待分析，若出现极不寻常情况，建议当局考虑是否要求幼儿园短暂停课以厘清状况。

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冬季是流感高峰期的开始，自本月起，感染上呼吸道的人数陆续增加，过去两日，个案更是急速上升，共有14所学校的426名学生出现发烧、咳嗽、流鼻水和喉咙痛等上呼吸道感染个案，须停课三日。单是昨(10日)天，卫生防护中心便公布了9间学校爆发上呼吸道感染，涉及年龄介乎1岁至18岁的295名学生，另有7名职员出现上呼吸道病征。肇事学校遍布九龙和新界，当中，7间是幼儿园或幼儿中心，余下两间是小学和特殊学校，而情况最严重的又一村学校，有65名学童出现病征，患者年龄介乎3至6岁，部分学童发病前，其父母曾带他们到乐园和海洋公园等人多地方游玩。

若把院舍计算在内，本月8至10日的三天内，累计有71宗爆发，分别是43间幼儿园或幼儿中心、24间小学、1间中学和3宗其他个案，共789人受影响。

不过，医学会传染病顾问委员会联席主席曾祈殷今(11日)早在电台节目表示，根据卫生防护中心监察数据，季节性流感个案未有异常递增，相信今次爆发的个案属于季节性流感的机会不大，而从病征来看，可以是副流感等病毒性感染导致，须分析样本才可确定。他估计，未来个案会增加，教育局需要评估形势，一旦发现极不寻常情况而又未知是什么病毒引致，便须考虑幼儿园短暂停课，以厘清状况。

他又说，校巴接送多于一间学校的学童上课，可以是校际播疫的途径之一，需加强清洁，家长亦应减少学童的课外活动，并避免到公园、乐园等人多地方，以免造成交叉感染。

呼吸系统专科医生梁子超则认为，上呼吸道感染是常见疾病，加上幼儿卫生意识低，以致幼儿园出现多宗感染。他又说，上呼吸道感染已经风土化，对年纪较小的学生影响较大，未必反映学校内出现武肺群组感染，事实上，武肺对年长者影响较大，儿童影响较轻微，分析显示，感染武肺的13岁以下儿童，病征一般较轻微和不明显，亦很少成为传播源，即使欧美复课，不少儿童个案均是由成年人传染。