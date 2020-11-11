研究生频传自杀 中国教育部急颁规 定十个不得

今年传出多起研究生自杀事件后，中国教育部今天发布“研究生导师指导行为准则”，对研究生导师颁布10个“不得”，其中包括“不得侮辱研究生人格，不得与研究生发生不正当关系”。据官方的央视新闻app（应用程式）今天说，中国教育部是针对当前导学关系、师德师风等方面出现的典型问题，明确了导师指导行为“十不得”，为研究生导师的指导行为划定底线。

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据中央社今天报道说，自杀频传，中国教育部对研究生导师颁布十个不得。该报道引据中国教育部官网发布，导师被定位为研究生培养的第一责任人，这10个“不得”还包括：不得对研究生的学业进程及面临的学业问题疏于监督和指导；不得要求研究生从事与学业、科研、社会服务无关的事务；不得违规随意拖延研究生毕业时间；不得有违反学术规范、损害研究生学术科研权益等行为。

该报道综合陆媒消息，10月13日，大连理工大学一名研究生在实验室自缢身亡，这名研究生在遗书中提及为了逃避找工作而考研究生，却遇到不负责任的导师，自己的研究生生涯从而处于“浪费时间”的状态，令他面临身心压力。5月1日，中国传媒大学艺术学院黄姓女硕士生坠楼身亡。自称家属的网友事后发文指控薛姓导师多次刁难毕业论文，不让通过，导致黄女精神崩溃，坠楼自杀。她原本再过一个月即可毕业。

2019年12月25日晚间，南京邮电大学材料学院一名硕士研究生，在实验室用一把火结束了自己年轻的生命。多名学生事后指控张姓导师长期对这名研究生谩骂压迫、人格侮辱，还逼迫在承诺书签字延毕，并要求赔偿不合理的实验费用，导致该生罹患重度忧郁，最后不堪重负。

据中央社说，2020年1月1日，南京邮电大学通报，已取消张姓导师资格，并将这名教师指导的研究生全部转由其他导师指导。