芯片：任正非指中国设计世界领先 制造世界第一 但“在台湾”

华为创办人任正非近日表示，当前中国在设计芯片已经步入世界领先，华为目前累积了很强的芯片设计能力；芯片的制造，中国也是世界第一，“在台湾”。据任正非说，科学家要把“铁链”甩了，要有独立的思想、自由的研究，“我们要允许几个凡高存在”。

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据中央社今天报道称；华为创办人任正非近日表示，华为创办人任正非近日表示，当前中国在设计芯片已经步入世界领先，芯片的制造，中国也是世界第一，“在台湾”。消息引述新浪科技说，华为内部网站“心声社区”昨天发布任正非10月16日接见中国顶尖大学组成的“九校联盟（C9）”校长的讲话，他在谈到中国与华为面临的“缺芯”问题时，作以上表示。

据任正非说，芯片问题的解决不是设计技术能力问题，而是制造设备、化学试剂等上的问题，需要在基础工业、化学产业上加大重视，产生更多的顶尖人才、交叉创新人才。据任正非说，中国要重新认识芯片问题，芯片的设计，当前中国已经步入世界领先，华为目前累积了很强的芯片设计能力；“芯片的制造中国也是世界第一，在台湾”。“那么大陆芯片产业存在什么问题呢？主要是制造设备有问题，基础工业有问题，化学制剂也有问题”。

任正非指出，芯片制造的每一台设备、每一项材料都非常尖端、非常难做，没有高端的有经验的专家是做不出来的。即使做出来，每年也只能生产几台，市场需求不多，与投入的成本不成正比。任正非说，例如光刻胶、研磨剂，有些品项全世界就只有几千万美元的需求，甚至只有几百万美元。几千种化学胶、制剂，都是不怎么盈利，“这是政策问题”。

任正非说，如果简单地高喊科技创新，可能会误导改进的方向。现在“卡脖子”的问题大多数是工程科学、应用科学方面的问题。据任正非建议，大学不要管当前的“卡脖子”，大学的责任是“捅破天”。顶尖的综合性大学应该往“天上”走，不要被这2、3年的工程问题受累，要着眼未来20、30年国家与产业发展的需要。

据中央社说，华为研发的5奈米制程“麒麟9000”等高阶芯片，此前就是委托台积电代工生产。但因为被美国制裁，台积电已于9月中旬停供芯片给华为。