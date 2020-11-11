阿里巴巴面监管罕引黑“双11” 天猫仍劲卖

在中国内地可能对平台经济施加更严格监管的阴霾下，香港上市的内地电商股周三经历“黑色双11”。龙头股阿里巴巴连续两日遭沽压，盘中最多大挫近9%创逾两个半月低位；京东跌近8%为逾一个月最低。阿里巴巴旗下天猫于今年“双11”购物节再次录得佳绩，订单创建峰值为每秒58.3万笔交易，而由11月1日00:00至11月11日00:30，天猫双11成交额突破3,723亿元人民币。

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据路透社今天报道称，黑色“双11”：中国内地可能更严格监管平台经济 阿里巴巴挫近9%创逾两个半月低位。至于腾讯最多下挫逾5.7%为近半个月低点，电商及科技股疲软，拖累恒生科技股指数低开近3%后节节下跌，最多跌近5%。

在“双11”前夕，中国召开规范线上经济秩序指导会，并指“平台不是反垄断的法外之地。而中国国家市场监督管理总局周一发布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》称，出台该文件是“为预防和制止平台经济领域垄断行为，引导平台经济领域经营者依法合规经营”，意味着阿里巴巴、腾讯、美团3690.HK等互联网巨头将面临更加严格的监管。

在一年一度的双十一消费节拉开序幕前夕，中国监管层召开了规范线上经济秩序行政指导会，京东、阿里巴巴、腾讯等27家主要互联网平台企业代表悉数与会，会议要求各平台企业要切实落实主体责任，增强守正创新意识，“平台不是反垄断的法外之地，也不是孕育不正当竞争的温床”。

路透社说，阿里巴巴股价连续两日遭沽压，但旗下天猫于今年“双11”购物节再次录得佳绩，订单创建峰值为每秒58.3万笔交易，而由11月1日00:00至11月11日00:30，天猫双11成交额突破3,723亿元人民币。