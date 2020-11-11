香港泛民议员宣布总辞抗议

香港泛民主派19名议员傍晚召开记者会宣布集体总辞，以抗议北京取消4名议员的资格。他们表示，明天将向立法会递交辞职信，并强调即使总辞，仍会为民主抗争到底。

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据中央社今天报道称，议会路线没落？4议员资格遭取消泛民总辞抗议。消息说，香港泛民主派4名立法会议员11日遭当局褫夺议席，包括专业议政的梁继昌及公民党的郭荣铿、郭家麒、杨岳桥。香港泛民主派19名议员傍晚召开记者会宣布集体总辞，以表抗议。

在记者会上代表发言的民主党主席兼立法会议员胡志伟批评中国全国人大常委会的决定极其荒谬，反映出北京中央放弃基本法，“一国两制”宣告死亡。胡志伟指立法会变成一言堂，破坏了香港的核心价值。胡志伟强调，虽然泛民议员宣布总辞，但今后仍会在各自岗位上为民主抗争，抵抗北京专制政权。

据该报道，中国全国人民代表大会常务委员会今早通过一项涉及香港立法会议员任用资格的决定，内容大致规定，立法会议员因宣扬或者支持“港独”主张、拒绝承认国家对香港拥有并行使主权、寻求外国或者境外势力干预香港事务，或具有其他危害国家安全等行为，不符合拥护基本法、效忠香港的法定要求和条件，一经依法认定，即时丧失立法会议员的资格。

有关决定适用于原定于9月6日举行的香港立法会选举提名期间，因上述情形被裁定提名无效的立法会议员。港府随即按照人大常委会的决定，宣布即时取消杨岳桥、郭荣铿、郭家麒和梁继昌的议员资格；杨岳桥等4人早前参选连任，却被选举主任取消提名资格。

本届立法会因为疫情而延期运作一年，留下的泛民议员有21人，杨岳桥等4人被取消资格，另外15人总辞，只余下两名泛民盟友尚未表态。

中央社说，有分析认为，港区国安法生效后，香港泛民主派的街头路线逐渐消逝，如今泛民议员宣布集体辞职，恐代表议会路线也将没落。