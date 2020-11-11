香港立法会民主派议员宣布将集体辞职 林郑称缺民主派议员也不会变橡皮图章

由于香港立法会4名民主派议员被认定“并非真诚拥护‘基本法’”，“并非真正效忠香港特区”而丧失参选立法会议员资格，按照先前决定，立法会其余民主派议员11月11日宣布，即将集体辞职。法新社香港站关注了此事，称一旦集体辞职，立法会将全部由亲北京派掌握。

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杨岳桥、郭荣铿、郭家麒和梁继昌四名议员丧失资格后，剩下的立法院民主派15名议员通过胡志伟发声，表示“民主派阵营支持丧失资格的同事”，“即将集体辞职”。法新社还引述郭荣铿的话称，“如果遵照程序，保护系统正常运转，捍卫民主与人权，会导致资格被取消，那么这对我来说是一种光荣”。

当天晚些时候，香港特首林郑月娥表示，“若容许不符合‘基本法’对立法会医院要求的人出任立法会议员，是明显偏离全国人大常委就‘基本法’第104条的‘解释’中有关规定，即‘宣誓人在宣誓之后，从事违反誓言行为的，依法承担法律责任’”。她表示，“杨岳桥、郭荣铿、郭家麒和梁继昌四人经依法认定，并非真诚拥护‘基本法’与效忠特区，而被裁定提名无效，不具备参选立法会议员资格”。

对于泛民主派立法会议员宣布即将集体辞职，林郑月娥表示，“议员的行动属于个人决定，但应该考虑整体利益和对社会的效果”，“相信即使议会内缺乏民主派议员，也不可能变成橡皮图章”。

此事立刻招致国际关注。英国政府谴责“这是对香港自由和高度自治的新一轮攻击”，德国政府也表示“深刻忧虑”，“此举破坏多元化与言论自由”。非政府组织大赦国际亚太区主任谴责“中国中央政府用一切办法对准不同的声音”。