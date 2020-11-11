香港20年努力因北京4个月折损一半 荷兰及爱尔兰为国安法叫停与港引渡协议

荷兰和爱尔兰早前宣布，因香港实施《港区国安法》，停止与香港的逃犯引渡协议。港府批评两国将司法合作政治化，公布暂停履行与两国的相关协议。计及已叫停批准协议程序的法国，香港花二十年与二十个签订或确认逃犯协议的国家中，在短短四个月内，已有半数因国安法而叫停协议。

广告 继续浏览后续

暂停的协定分别是移交逃犯协定和刑事司法协助协定。港府昨(10日)晚发出新闻稿，批评两国单方面暂停履行与香港签订的移交逃犯协议，是公然干涉中国内政，违反国际法和国际关系基本准则，对此表示坚决反对。发言人又说，两国将司法合作政治化，损害港府与两国开展司法合作的基础，故暂停与两国的相关协议。

发言人同时表示，另已根据北京的中央政府指示，分别向欧洲三国的驻港领事馆发出通知，搁置与法国的移交逃犯协议，暂停履行与德国、芬兰的移交逃犯协定和刑事司法互助协定。

上月下旬，爱尔兰外长科文尼（Simon Conveney）在国会响应质询时，批评国安法「侵蚀了一国两制下对司法独立的承诺」，担心香港的法治不保，决定暂停协议。提出质询的爱尔兰统一党国会议员里士满（Neale Richmond）对爱尔兰政府的决定表示赞赏，指决定保障了众多在爱尔兰生活的港人不会被遣返到一个迫害人权的司法管辖区；他更透露，是因应其选区内一批曾经在香港工作的选民要求而在国会为香港发声。

而在爱尔兰之前，荷兰亦同于10月停止与香港的逃犯引渡协议。

香港与19个国家签订引渡协议，而法国则已进入国会批核程序，但自中国为香港制订国安法并于7月实施以来，澳洲、加拿大、德国、英国、美国、新西兰、法国和芬兰先后宣布停止履行或确认与香港的引渡协议。