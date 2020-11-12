中国双11网上最大买卖 “福建第一高楼”谁降拍29亿？

昨天的中国大陆“双11”最大单交易出炉！据阿里法拍消息，有“福建第一高楼”之称的厦门国际中心及副塔楼厦门宝嘉中心项目，当日以29.12亿元人民币成交价成功出让。据多间陆媒指，该项目由中国国企鲁能集团购得。

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据东森新闻今天报道说，中国双11最大单“29.12亿成交”！福建第一高楼售出，买方身份曝光。消息引据《新京报》，该项目早在10月21日已以36.4亿元人民币的起拍价，进行第一次公开拍卖。竞买人必须是中国央企或500强企业，但最终无人竞拍。

项目11日进行第二次拍卖，竞价周期为1天，资产评估价近52亿元，起拍价为29.12亿元，较第一次降低了7.28亿元，降幅达20%，相当于6折出售。二次拍卖引来1.9万人次围观，但仅有1人报名，最终以29.12亿元的起拍价底价成交。据悉，成功夺得福建第一高楼的是鲁能集团，但该集团方面并未公开证实。据了解，鲁能集团成立于2002年12月，以住宅地产、商业地产、文旅地产、绿色能源为主营业务，核心业务聚焦地产、能源两大板块。

资料显示，位于厦门市鹭江道商圈的厦门国际中心可与鼓浪屿隔海相望，其总建筑面积约18.56万平方米，建筑高度339.88公尺，地下4层，地上61层。虽然坐享“福建第一高楼”的光环，但大楼身世颇为曲折，更曾“烂尾”多年。厦门国际中心前身为厦门邮电大厦，1997年破土动工，设计楼层66层，整体高度达342.2公尺。不过1998年邮电分营，该项目划归邮政系统，之后在2003年完成裙楼施工后，便因资金等原因搁置。2010年，福建永榕电力（集团）有限公司接盘，项目翌年8月改名为厦门国际中心，同年9月启动施工，2016年6月封顶，前年10月完成玻璃幕墙安装后再次搁置至今。

据该报道，因此有业内人士认为，随着大楼成功拍卖，其将重获新生，未来项目建设也将步入正轨。