中国外交部官员说疫情威胁非常严峻 “这个冬天的确不好过”

中国外交部副部长罗照辉周四表示，当前全球范围第二波疫情来势凶猛，其威胁也是非常严峻的现实。截至目前，中国境外累计输入的病例多达3,600多例，特别是10月以来输入病例快速上升，目前日均输入16.6例，比9月份增长了45%，11月份的头十天，就输入了260例。

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据路透社今天报道说，中国外交部副部长称第二波疫情及威胁非常严峻，“这个冬天的确不好过”。据中国外交部副部长罗照辉在国新办举行的国务院联防联控机制举行新闻发布会上指出，外防输入、内防反弹的压力持续不减。内外夹击，这个冬天的确是不好过。外防输入、内防反弹是中国政府当前防控工作的重中之重，不能麻痹大意，不能掉以轻心。

据罗照辉说，“最近第二波疫情来袭，我们不得不又一次采取紧缩政策。”罗照辉称，“外防输入举措是一个动态调整的过程，它会随着形势变化，放松或者收紧，出发点都是为了我们的生命健康和安全，是为了巩固国内来之不易的抗疫成果，巩固我们经济稳定向好的良好局面。”

当前全球累计病例超过了5,200多万，其中北美、拉美、欧洲、亚洲四个板块分别超过1,000万确诊病例，近期全球单日新增病例突破60万，是第一波也是春季峰值的六倍。

据罗照辉表示，中国采取的所有防疫措施，都是政府多部门特别是卫健委等主管部门和专家，反复研究、慎重讨论，最后出台的。

据路透社，中国国家卫生健康委副主任李斌也在同一场合表示，在目前全球疫情加速蔓延的形势下，中国面临的境外输入病例导致本地传播的风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，同时冬季其它呼吸道传染病进入高发期，疫情防控工作一刻不能放松。