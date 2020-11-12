中国时兴凡尔赛文学？

以浮夸、炫耀为核心创作精神的“凡尔赛文学”，近日再被网红炒作，于中国网络上爆红，不少人跟风撰文。不过网友质疑这名带动风潮的网红，文章内容虚构、与事实相去甚远。

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据中央社今天报道，让炫富的凡尔赛文学爆红，中国网红文章遭疑虚构。该报道综合陆媒新浪网、搜狐网消息，虽然凡尔赛文学在中国的网络社群中流传已久，然而近期透过一名微博网红蒙淇淇的文章，再次被热议。据中国网络称，凡尔赛文学是指文章用字先抑后扬，炫耀自己想要炫耀的东西，最重要的核心精神是“用最低调的话，表现最高调的优越感”。

蒙淇淇在11月初，开始在个人的微博上发布一系列与夫妻生活有关，遵循“凡尔赛文学”精神的文章，例如“社区停车场的充电站不够用，物业又不让装。为了他的特斯拉，只能换个带私人车库的别墅”、“他太省了，重要场合穿10多万的KITON，平时上班也就3万多的ZEGNA山羊绒桑蚕丝西装，皮包万年不变的ARMANI，皮鞋D&G”。

消息指出，蒙淇淇的文章刚好搭上美国大选余温以及双11带来的流量，一举冲上微博热搜，成为这几天最热门的话题，不但吸引许多网红跟风创作，一般网络使用者也将生活大小事都套上“凡学”，俨然成为一种现象。报导提到，蒙淇淇爆红之后，微博粉丝大幅成长，文章中提到的各式商品询问度也提升，随即引来网友质疑，炒作“凡尔赛文学”实际上是行销手段，同时，也有网友爆料指，蒙淇淇与丈夫早已离婚，文章内容都是虚构。

中央社说，北京青年报于11日刊出蒙淇淇的专访，她在专访中指出自己微博的内容基本上都是真实的，只是文字表述有所加工。此外，对于网络上的众多爆料，都并非真实，不但滑稽而且非常经不起推敲。蒙淇淇并称，没有预料到会爆红，对家人造成很大的影响，希望尽快回归平淡。

综合媒体消息说，凡尔赛文学一词，从今年初开始出现在中国的网络社群之中，一群对于这种文体深感兴趣并钻研的网友们，成立了“凡尔赛学研习小组”相互交流学习“凡学”。消息指，虽然“凡学”对中国而言是一个全新的词汇，但是在这之前，作家亦舒、郭敬明等人的文学作品中，就已经存在这样的样貌。