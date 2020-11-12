中国民营企业家孙大午被捕引关注 原因分析不同

中国知名企业家、河北大午农牧集团创办人孙大午昨天凌晨被警方带走，罪名是涉嫌“寻衅滋事、破坏生产经营”；有美媒指敢言的孙大午疑似因言获罪，港媒则说事涉与当地国营农场土地纠纷。

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据中央社今天报道说，中国民营企业家孙大午被捕 美媒指疑因言获罪。报道引据香港明报今天消息，66岁的孙大午于1984年创办大午集团，经常因评议时事而受到注意，是中国国内的敢言民营企业家，1995年曾任河北保定市人大代。该报引述消息人士说，11日凌晨1时许，大批跨区办案的高碑店市警员从大午公司社区带走孙大午和多名集团高层。当地人士透露，孙大午被捕与集团8月初与同省徐水区国营农场的土地纠纷有关。

警方通报称孙大午等人涉及“寻衅滋事、破坏生产经营”，被刑事拘留。破坏生产经营罪据指最高可判7年徒刑。据明报表示，孙大午当年以1000只鸡和50头猪起家，1996年曾获河北省“养鸡状元”称号。集团目前占地133万平方公尺，固定资产人民币1.2亿元，年产值1.5亿元，经营范围涵盖食品加工、养殖、旅游、教育和医疗，员工逾千人。

中央社说，美国之音引述目击者说，警方包围了公司，地方政府则全面接管了大午集团，要求除了财务部门其他所有分公司和服务据点照常营业。美国自由亚洲电台将孙大午被捕与稍早前官方约谈阿里巴巴创办人马云一事相提并论说，“中国民营企业家接连遭受官方压力”。据美国之音，孙大午曾数次卷入法律官司，其中一次是2003年4月，大午集团官网发表“小康社会的建设及难点”等文章而受到警告，警方指文章“严重损害国家机关的形象”，下令整顿网站，停业6个月。另一次是当年5月，孙大午因集资1.8余亿元而被捕，当地法院之后以非法吸收公众存款的罪名判处孙大午有期徒刑3年、缓刑4年。

据该报道说，此事当时引起广泛关注和讨论，许多人认为大午集团虽为中国社会创造了财富和就业，却被排斥在金融体系之外，无法得到银行贷款。孙大午的律师分析，可能是因为公众舆论的支持，法院才作出较轻处罚。此后，孙大午曾大加赞扬帮助过他的维权律师许志永。报导说，孙大午此举可能引起当局的不快。许志永之后因“煽动和颠覆国家政权罪”被捕。

中央社说，认为孙大午可能因言获罪的美国之音报导，孙大午今年5月还在网上表达对许志永等维权律师的赞佩之意，“他们让受害者看到了一点亮光，保持了一点对法律的信心，点亮了他们生存下去的希望”。孙大午10月接受自由亚洲电台访问时也曾批评中国经济体制，“公有制度是共产党发明的，社会主义的经济基础理应是私有经济，但是实践上很难实现”。