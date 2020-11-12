中国网议僧人集体学习五中公报

中共近期加强控制意识形态，并推行宗教中国化。曾由唐代高僧玄奘主持、至今有超过1360年历史的中国陕西大慈恩寺，近期也召集僧人学习中共五中全会公报，引发网友议论。

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中国陕西大慈恩寺近期要求僧人学习中共五中全会公报，还要培养实践社会主义核心价值观，稳步推进“佛教中国化”进程。据中央社今天报道称，大慈恩寺6日在微信公众号刊文表示，当天组织全寺僧人学习“中国共产党第19届中央委员会第五次全体会议公报”，并要求僧人“把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话精神上来”，同时还要培养实践社会主义核心价值观，稳步推进“佛教中国化”进程等。

据该报道，这篇文章近日受到港媒及外媒转载，并在中国社群网站新浪微博引发讨论。有网友质疑，僧人为何不研究佛经；也有人说“连方外之人都要防备，当真对政权的危机意识皆是草木皆是兵了”；还有人戏称“去西天要得到组织批准”。不过，也有支持官方立场的人认为“佛教不是法外之地”；也有人说“不能让任何宗教干预政治。任何宗教都要中国本土化。”

据该报道，公开资料显示，大慈恩寺位于陕西省西安市雁塔区，前身为隋朝无漏寺，曾在唐太宗贞观年间重新修建，迄今有1360余年历史。玄奘自印度返回中国后，曾驻锡该寺主持寺务、翻译经典长达十余年，是中土佛教代表性极高的庙宇。