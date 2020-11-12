仍不恭贺拜登 强权背后有盘算

中国与俄罗斯等强权国家领导人，迟迟未对拜登胜选祝贺，而特朗普也在过去4年中，多次赞扬他与这些强权领导人之间的个人关系，如今特朗普不再连任，他们的态度令外界玩味，但专家认为，这些国家保持沉默，其态度早已“不言而喻”。

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据光华网今天报道称，中俄仍未恭贺拜登，专家：强权背后有盘算。报道指有专家认为，中俄等强权国家对于拜登胜选保持沉默，其态度早已“不言而喻”。

自美国前总统、民主党候选人拜登成为本届总统大选当选人之后，多位美国传统盟友纷纷向他表达恭贺。不过，中国与俄罗斯至今仍未祝贺拜登。美国有线电视新闻网报导指出，有别于特朗普2016年当选时，俄罗斯总统普京没过几小时后就向他致电恭贺，这次克林姆林宫发言人表示，对于美国大选，俄罗斯仍在等待官方的大选公布结果，再评论选举。

报道引述英国王家三军联合国防研究所所长海佩尔（Karin von Hippel）表示，拜登早已视俄罗斯为“主要威胁”，不可能期盼拜登政府任内下的美俄关系会如特朗普一样“舒适”，且拜登会联手美国伙伴及盟友阻挡俄罗斯刺杀俄国海外公民、反对派领袖，或者类似克里米亚等渗透行为，普京深知拜登会付出更大心力遏止俄国，但他先前也表示，美俄之间的“新削减战略武器条约”（New START）谈判，仍可见两国有合作空间。

在中国方面，即使特朗普在2016年大选一再扬言对陆强硬，中国国家主席习近平仍在特朗普当选后致电，并期盼美中关系健全稳定，特朗普在上任不久后，也一再赞扬他与习之间的个人关系。不过至今从贸易战、科技战、人权问题以及当前特朗普一再谴责的新冠疫情问题，两国关系早已恶化，特朗普先前也表示“已很久未与习通话了”；即使如此，习仍未拜登当选恭贺，对此中国外交部表示“中国将按照国际习惯”。

据该报道，对此海佩尔认为对于是否恭贺拜登，不难看见北京仍在迟疑中。她表示，拜登先前已称自己走与特朗普不同的路线，并谴责特朗普先前向习拥抱、建立个人关系的作法，故即使特朗普政府时期不可预测行动带来的风险将大幅降低，北京也认为没有必要先恭贺拜登上任。不过海佩尔也强调，即使拜登会对中国强硬，并与其他盟友与伙伴联手协力制定对中政策，但拜登仍会在两国有共同利益之处合作，例如气候变迁与朝鲜问题，未来的两国关系会变得更加微妙。