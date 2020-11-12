德美疫苗捷报 中国疫苗急加广告宣传

美国辉瑞大药厂和德国药厂合作的2019冠状病毒疾病疫苗临床试验10日传出捷报后，中国国药集团昨天随即发文声称，他们研发的疫苗临床试验已进入最后冲刺阶段，各项数据均好于预期。

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据中央社今天报道说，辉瑞（Pfizer）和德国BioNTech公司（BNT）10日宣布，他们联手研发的2019冠状病毒疾病疫苗，临床试验显示预防的保护效力高达90%。消息说，中国国药集团11日则透过微信公众号发文称，旗下的中国生物公司疫苗第三期临床试验正在阿拉伯联合酋长国、巴林、埃及、约旦、摩洛哥、秘鲁、阿根廷等国家顺利推进，并已进入最后的冲刺阶段，接种志愿者超过5万人，样本族群覆蓋125个国籍。

据中国国药并称，他们在多国进行的三期临床试验现在已经接近尾声，试验各项数据均好于预期。中国生物将严格按照相关程序推进疫苗研发，不会省略任何一个研发环节，确保提供安全性最好的疫苗。该文章并称，中国生物在各国开展的三期临床试验得到了当地政府的大力支持及充分肯定，多位政要鼎力支持，带头接种疫苗，并表示对中国生物疫苗的安全性、有效性及三期临床试验充满信心。

文章并附上多张阿拉伯联合酋长国、巴林、埃及等国领导人及有关政要已接种疫苗的照片，称他们“身先士卒”。据中国国药还强调，阿拉伯联合酋长国、巴林已批准紧急使用中国生物研发的疫苗。中国国药董事长刘敬桢6日在上海进博会的一场论坛公开宣称，目前已有数十万人“紧急接种”国药集团旗下2款疫苗，没有出现任何严重不良反应。其中有5.6万人离境，到目前为止无一人感染。

据刘敬桢表示，到今年底，国药集团疫苗产能能达1亿剂左右。依中国官方要求，明年产能要超过10亿剂，并能“保证中国人民使用”。