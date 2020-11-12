浦东开发30周年庆习近平抵上海 要求关键核心技术突破

中国今天隆重举行上海浦东开发30周年庆祝大会，中共总书记习近平前往与会。习近平致辞时要求在关键核心技术领域取得“大的突破”，“突破一批核心部件、推出一批高端产品、形成一批中国标准”。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，浦东开发30年，习近平要求关键核心技术突破。根据中国中央电视台新闻app（应用程式）12日下午发布通稿，习近平上午在致词时先称，30年来，浦东创造性贯彻落实党中央决策部署，取得了举世瞩目的成就，“为中国特色社会主义制度优势提供了最鲜活的现实明证”。他说，从现在起到21世纪中叶，是中国全面建成社会主义现代化强国的30年。要把浦东放在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”中予以考量和谋划。接着，习近平要求，浦东要全力做强创新引擎，打造自主创新新高地。

据习近平说，浦东要面向世界科技前沿、经济主战场、国家重大需求、人民生命健康，加强基础研究和应用基础研究，打好关键核心技术攻坚战，并且要“在基础科技领域作出大的创新，在关键核心技术领域取得大的突破”等。习近平还要求，浦东要深化科技创新体制改革，发挥企业在技术创新中的主体作用，与长三角地区产业集群加强分工协作，“突破一批核心部件（零组件）、推出一批高端产品、形成一批中国标准”。

据中央社说，另外，习近平也强调，明年是中国共产党成立100周年。上海是中国共产党诞生地。“要传承红色基因、践行初心使命，不断提升党的建设质量和水平，确保改革开放正确方向”等。