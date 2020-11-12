澳木出口中国喊停 北京指控检出林木害虫

澳大利亚表示，在海关官员表示检出林木害虫后，中国已暂停从澳洲的维多利亚州进口所有原木。澳大利亚林业产品协会(Australian Forestry Products Association)表示，正就这一事件向中国官员寻求更多细节。路透社说，澳洲与中国的外交关系恶化，此前澳洲政府呼吁对新冠病毒的来源展开国际调查。中国是澳洲最大的贸易伙伴。

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据路透社今天报道称，中国暂停更多澳大利亚原木进口，因检出林木害虫。据澳洲农业部长David Littleproud称，中国海关总署已通知农业部“自11月11日起暂停全部维多利亚州原木出口”。消息说，禁令发布一周前，中方已暂停澳洲昆士兰州原木进口。

中国进口商告诉媒体，他们被召集参加了一次会议，官员非正式地告诉他们，澳洲产品将在11月6日之后面临更多的海关检查。据该报道，中国官员否认对澳洲产品采取了任何协调性的行动。

澳洲与中国的外交关系恶化，此前澳洲政府呼吁对新冠病毒的来源展开国际调查。中国是澳洲最大的贸易伙伴。

澳洲农业部官员上周对400家出口商发出警告指出，最近中国出现了延迟通关和由此带来的商业损失，其中包括在上海等待通关时活龙虾出现死亡。

澳大利亚澳洲农业部长Littleproud称，农业部正同维多利亚州木材行业合作加强原木的处理。澳洲林业产品协会(Australian Forestry Products Association)表示，正就这一事件向中国官员寻求更多细节。