指进口大比目鱼核酸检测阳性 天津多处市场封锁

中国天津近日多次在冷链货品检出2019冠状病毒疾病核酸阳性。官方上午在金福临冷冻批发市场排查时，又发现1份进口大比目鱼混检样品呈现病毒核酸阳性。相关市场均已封锁。消息没有确指涉案鱼类产品源自哪一个国家。中国官方的人民日报近日引述中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，愈来愈多证据显示，冷冻海产和肉品，可能把疫情国家的病毒传入中国。

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据中央社今天报道，中国天津近日多次在冷链货品检出2019冠状病毒疾病核酸阳性。官方上午在金福临冷冻批发市场排查时，又发现1份进口大比目鱼混检样品呈现病毒核酸阳性。消息说，市场已封锁。据天津市人民政府新闻办公室官方微博下午通报，静海区昨天针对冷链排查时发现，台头镇杰群水产批发店1份进口大比目鱼外包装涂抹样本核酸检测结果呈阳性。这份渔货正是从金福临市场进货。

该报道综合陆媒消息，天津津南区疾控中心上午在金福临市场的一处冷冻仓库中，针对一批进口大比目鱼的内外包装及食品表面涂抹样本，进行混合检测，其中1份结果为阳性，其余511份均为阴性。

目前，这处市场已被封锁，而经初步流行病学调查，判定4名暴露人员，均已实施集中隔离，核酸检测结果均为阴性，进一步排查处置工作仍在进行，天津市卫生健康委员会并派遣疾控专家进行现场指导处置。另外，天津静海区昨天也封锁了涉疫水产批发店，并对相关人员59人进行核酸检测，结果均为阴性；相关物品和环境样本88件核酸检测结果也为阴性。

据该报道，值得注意的是，天津自8日起已新增至少3例确诊，都和冷冻货品有关。据中新网消息说，天津南开区10日对全市冷链从业人员和冷冻货品核酸检测时，也一度发现有1人和2份食品混检样本呈现病毒核酸弱阳性，但复检则为阴性。